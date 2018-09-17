全日本最速店長選手権2018 スタートリスト発表！ 9/19開催

2011年に第1回を開催した、サイクルスポーツの名物企画「全日本最速店長選手権」。今年も9月19日（水）に、千葉県成田市の下総運動公園内サイクルロードにて開催する。

第8回となる今年は、ディフェンディングチャンピオンの筧五郎を含め、今年は過去最多45人の店長が75kmのロードレースを競う。優勝賞品は「サイクルスポーツ連載１年分」と チャンピオンジャージ（ウエイブワン製） 。さらに、今年からポイント賞が新設。優勝とは別に、ポイント周回による獲得ポイントを争う。ジャージの授与がある。

昨年の記事はコチラ >> 筧五郎店長が圧巻の勝利！「第7回全日本最速店長選手権」詳細レポート

スタートは9月19日14時を予定。ツイッターで #最速店長 を検索すると、レース実況他関連情報が確認できます。

レース実況アカウント @nakazeean です。

全日本最速店長選手権2018参加者リスト

ゼッケン 店名 名前

1 ５６サイクル 筧 五郎

2 アベノバ ａｂｅｎｏｖａ 阿部良之

3 Fun Cycle 荒上光亮

4 Bicicletta SHIDO 安藤光平

5 サイクルショップカンザキ千里店 岩崎 嶺

6 バルバワークス ハクサンストア 井上和郎

7 サイクルぴっとイノウエ刈谷店 井上大我

8 サイクルフリーダム 岩佐昭一

9 エイジサイクル 岩島啓太

10 SBC湘南藤沢店 内田 裕

11 サイクルワークス Ｆin's 遠藤健太

12 なるしまフレンド 立川店 小西克弥

13 GROVE鎌倉店 小南舘純

14 バルバワークス フクイストア 酒井紀章

15 バウンス 坂手潤一

16 BICYCLE STEP 佐藤教行

17 ユーキャン海老名 佐野友哉

18 ユーキャン大磯 品川真寛

19 トレックバイシクル東京昭島 鈴木太地

20 スポーツバイクファクトリー北浦和スズキ 鈴木卓史

21 ライズライド 鈴木祐一

22 アウトドアスペース風魔 横浜店 高木友明

23 スクアドラ大阪平野店 谷岡駿

24 津末サイクル 津末浩平

25 サイクルショップカンザキ伊丹店 時任清矢

26 Bicicletta SHIDO名護店 中尾 峻

27 サイクルベースあさひeコマース店 中村将也

28 サイクルポイントオーベスト 西谷雅史

29 サイクルキューブ 長谷川嘉男

30 サイクルベースあさひ唐津店 原口 凌

31 シルベストサイクル みのおキューズモール店 藤岡徹也

32 ワイズロード新宿カスタム/上野アサゾー 藤澤 優

33 なるしまフレンド神宮店 藤野智一

34 サイクルショップスマイル 布施啓富

35 CYCLE PIT240 川中豊町店 真鍋英祐

36 スペシャルゲスト 三浦恭資

37 サイクルハウスミカミ 三上和志

38 サイクルギャラリーカヤマ 森江康貴

39 ユーロワークス 森 俊夫

40 ペダリスト 山崎泰史

41 自転車屋 ちゅう吉福山店 山下勝司

42 チクロイプシロン 山脇靖宏

43 自転車人の店 Crocerista - クロチェリスタ 横井 渓

44 スクアドラ滋賀守山 涌本正樹

45 湘南ベルマーレサイクルステーション茅ヶ崎 渡邉勇大

（敬称略）

2017年の動画でおさらい！

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チャンピオンジャージ