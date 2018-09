リアル夫婦共演のホラー映画『クワイエット・プレイス』。5代目「ジャック・ライアン」が監督・脚本・出演

先日紹介した新作ドラマ「トム・クランシー/CIA分析官 ジャック・ライアン」の主演、ジョン・クラシンスキーは人気女優エミリー・ブラントの夫。ジョンが監督・脚本を担当し出演もしている新体感サバイバルホラー映画はエミリーが主演で、夫婦共演で注目を集めいています。今回はジョンのインタビューをお届けします!

『クワイエット・プレイス』

9月28日(金) 全国ロードショー

配給:東和ピクチャーズ

© 2018 Paramount Pictures. All rights reserved.

映画『クワイエット・プレイス』公式サイト

ストーリー:

音を立てると襲ってくる“何か”によって、人類は滅亡の危機に瀕していた。

そんな中、母エヴリン(エミリー・ブラント)と父リー(ジョン・クラシンスキー)、そして子供たちは手話を使い、裸足で歩くなど、細心の注意を払ってルールを守り、生き延びていた。

静寂と共に暮らす一家だったが、エヴリンは出産を目前に控えており、これまで以上に厳しい現実が待ち受けていた…。

果たして彼らは、沈黙を守りぬくことができるのか―?









音に反応して人間を襲う“何か”という設定が恐ろしく、映画を観ている側もうっかり音を立てないようにヒヤヒヤしてしまう本作。

全米で大ヒットを記録し、スティーヴン・キング、クリス・プラット、ライアン・レイノルズといった著名人が続々とSNSで絶賛コメントを投稿して、大きな話題を集めています。

この斬新なホラー映画の監督・脚本を務めたのは、先日紹介した新作ドラマ「トム・クランシー/CIA分析官 ジャック・ライアン」で5代目ジャック・ライアンを演じているジョン・クラシンスキー。

【5代目を演じるのは?】世界的ベストセラーのドラマ化「トム・クランシー/CIA分析官 ジャック・ライアン」 | 海外ドラマboard

ジョン・クラシンスキー





ジョン・クラシンスキーの監督作である『クワイエット・プレイス』で主演を務めるのは、ジョンの妻エミリー・ブラント。

エミリーは『プラダを着た悪魔 』で世界的に注目を浴び、以降 演技派女優として『ヴィクトリア女王 世紀の愛』『オール・ユー・ニード・イズ・キル』などで活躍してきました。

『クワイエット・プレイス』でジョンとエミリーは夫婦役、そして子を思う親役を熱演しています。

映画公開前に、ジョンのインタビューをお届けします。

彼は「トム・クランシー/CIA分析官 ジャック・ライアン」撮影の傍ら、『クワイエット・プレイス』の準備に奔走していたことについてや、妻エミリーについてなど、熱く語ってくれています。





NEW YORK, NY - JULY 09: Actor and AIS Gala host Emily Blunt (L) and actor John Krasinski attend the American Institute for Stuttering 12th Annual Freeing Voices Changing Lives Benefit Gala at Gustavino's on July 9, 2018 in New York City. (Photo by Cindy Ord/Getty Images for American Institute For Stuttering)

ジョン&エミリー夫妻





◆「トム・クランシー/CIA分析官 ジャック・ライアン」に出演したきっかけは?

「僕は以前から『ジャック・ライアン』の大ファンで、僕にとっては夢のような作品だったんだ。ジャック・ライアンは、アメリカのジェームズ・ボンドだと思う。セックスの機会は、はるかに彼より少ないけど(笑)。このシリーズの原作はとても厚く、多くの題材が詰まっているから、2時間の映画という枠組みよりもテレビドラマに向いているんだよね。今回、ドラマという着想が僕のところに届いたから、僕は出演に同意したんだよ」









「それから、映画『クワイエット・プレイス』の企画が舞い込んできて、僕は『トム・クランシー/CIA分析官 ジャック・ライアン』の撮影をしながら、『クワイエット・プレイス』のための準備に励んだ。週末にはロケーションを探すために飛行機に乗り、『ジャック・ライアン』をやりながらキャスティングをしたりしていたよ」





◆奥様のエミリーとは、どのような準備を?

「エミリーが出演の契約を結んでからすぐに、いかに静かな状態で撮影することが困難になるかを話し始めた。彼女は最初『もし母親が子供たちのために夕食を作っている時に、誤ってスプーンを落としたり、コーヒーカップを強めに置いただけでも、家族は死んでしまうわね(笑)』とジョークを言っていたよ。そんなジョークが、どれほど音を立てずに暮らすことが難しいか把握するバロメーターになった。ほかにも、事前に彼女と本音を言い合い、現場でスムーズに撮影できるように準備をしたんだ」









◆もともとホラー映画には興味を持っていたのですか?

「いや、むしろ逆で、ホラー映画を怖がっていたくらいなんだ(笑)。TVシリーズ『ザ・オフィス』に出演していた頃に、同シリーズのクリエイターのグレッグ・ダニエルズが僕にアドバイスをくれた。『君の仕事は、台詞を(コメディ番組として)面白く発するだけじゃなく、単に台詞を発するだけでもあるんだ』と言われ、どういう意味か聞いたら、『その台詞を視聴者が可笑しいと感じても良いし、感情的だと感じても良いということなんだ』と答えてくれた。つまり発した台詞は全て、各視聴者の解釈によるものだということを、彼は言いたかったんだね。このアドバイスを受けて、ホラー映画だとしても、僕は観客の解釈に委ねる感情を描くことができると思った。僕とエミリーには子供がいるから、最愛の家族のことを描き、観客はキャラクターを通して悲しく感じたり、感情を強く揺さぶられたりする映画を撮ることにしたよ」









「『クワイエット・プレイス』の企画が舞い込んできた時、オリジナルの脚本があったんだが、読み終わって、この着想が僕のもとでどう展開していくかを考えた。親が子供を守ろうとするストーリーならば、執筆できると思ったんだ。初めは役者として出演するつもりはなかったんだけど、2人目の子供が生まれたことで、それが何か映画にもたらしてくれると思い、自分が演じたいと思うようになった」

「監督するというのは、実はエミリーのアイデアだ。彼女は、これほど僕が何かに興奮し、感動して夢中になっているのを見たことがないから、『あなたが監督すべきよ』と言ってくれたんだよ」









◆ホラー映画ファンではない人とって、本作はどう映るでしょうか?

「ホラー映画ファンではない人にも、本作は“良い映画”だと思う。怖いだけでなく、家族の話として満足してもらえると思っている。もちろん、ホラー映画の恐怖は取り除けないかもしれないけれど、鑑賞して良かったと思ってもらえるはずだよ」









◆子役について教えてください。

「ミリー(ミリセント・シモンズ)は驚くほど優れた女優であるだけでなく、賢く、天使のようだ。僕の全身を見て、全てを見通しているような相手は初めてだった。心も見通しているようで、毎日泣きそうだったよ。彼女はすごく詩的で、心を動かされた」





NEW YORK, NY - APRIL 02: Millicent Simmonds attends the premiere for 'A Quiet Place' at AMC Lincoln Square Theater on April 2, 2018 in New York City. (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images)

『ワンダーストラック』でも個性を発揮したミリセント・シモンズ





「ノア・ジュプについては、ノアが出演した『ザバービコン 仮面を被った街』を監督したジョージ・クルーニーにメールで聞いたんだ。ジョージは、ノアは彼が今まで仕事をした中で最も優れた子役の一人だと言っていた。ジョージは『ER 緊急救命室』で小児科医を演じ、多くの子役たちと接してきている。そんな彼が言うんだから間違いないと思ったよ」





LONDON, ENGLAND - APRIL 05: Noah Jupe attends an immersive VIP Fan Screening of 'A Quiet Place' on April 5, 2018 in London, England. (Photo by Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images for Paramount Pictures)

「ナイト・マネジャー」や『ワンダー 君は太陽』にも出演したノア・ジュプ





◆日本の映画ファンに注目してほしいところは?

「家族の在り方に注目してほしいな。大切な人を守るということ、過酷な世界で家族と協力するということ。『ホラー映画で泣くと思っていなかった』と言ってくれた人もいるので、感情を揺さぶる作品になったら嬉しいよ! もちろんホラー好きも大歓迎だよ」





NEW YORK, NY - APRIL 02: John Krasinski, Noah Jupe, Millicent Simmonds and Emily Blunt attend New York Premiere of 'A Quiet Place' on April 2, 2018 in New York City. (Photo by Sylvain Gaboury/Patrick McMullan via Getty Images)

ミリセントとノア。ジョンとエミリーと一緒に笑顔!





『クワイエット・プレイス』は、監督が続投となるかは発表されてはいないものの、続編が決定しています。

ジョン・クラシンスキーは、SFスリラー『Life on Mars(原題)』で監督を務めることが決定するなど、俳優・脚本家・監督として、今後も活躍が期待できる勢いのある人物。

注目していきたいです!

『クワイエット・プレイス』は、9月28日公開です。