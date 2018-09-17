水樹奈々さん37thシングル「WONDER QUEST EP」より「結界／水樹奈々 feat. 宮野真守」の試聴がスタート！

声優アーティストの水樹奈々さんが9月26日に発売する、約1年2ヶ月ぶりとなるALL-A-SIDEニューシングル「WONDER QUEST EP」より、2曲目に収録される「結界／水樹奈々 feat. 宮野真守」の試聴がスタート！
同楽曲は、声優アーティストの宮野真守さんをフィーチャリングに迎えた超強力コラボソングとして話題を集めており、ゲームアプリ『陰陽師本格幻想RPG』の配信2周年記念テーマソング。ドラマチックな”和メロ”サウンドがまさにゲームの世界観を表した一曲となっています。
また、9月19日より「結界-short ver.-」の先行配信も決定。同日animelo mixにて独占配信がスタートし、iTunes・mora・レコチョクでは9月20日から配信予定です。
「WONDER QUEST EP」には、アニメ「モンスターストライク」エンディング・テーマで、これまでの水樹さんの楽曲にないタイプの勇ましいロックチューン「WHAT YOU WANT」をはじめ、スマートフォン向けアプリ『交響性ミリオンアーサー』主題歌「Birth of Legend」、なか卯TV-CMソング「Hungry Hungry」を含めた全4曲が収録されます。
▼「結界／水樹奈々 feat. 宮野真守」試聴動画
9月26日発売の37th Single「WONDER QUEST EP」より、「結界-short ver.-」 の先行配信が決定！● 「結界-short ver.」配信スケジュール
2018年9月19日（水）～
animelo mix
2018年9月20日（木）～
iTunes
mora
レコチョク
2ヶ月連続シングルリリース決定！● 37th Single商品概要
『WONDER QUEST EP』
発売日：2018年9月26日(水)
品番：KICM-1888
価格：￥1,204＋税
初回製造盤：特殊パッケージ仕様予定
【収録内容】
01. WHAT YOU WANT
作詞：しほり 作曲：ats- 編曲：ats-,清水武仁&渡辺徹
★アニメ「モンスターストライク」エンディング･テーマ
▼試聴動画
02. 結界 ／ 水樹奈々 feat. 宮野真守
作詞：松井五郎 作曲：光増ハジメ 編曲：EFFY
★ゲームアプリ「陰陽師本格的幻想RPG」テーマ曲
03. Birth of Legend
作詞：藤林聖子 作曲：南田健吾 編曲：南田健吾
★スマートフォン向けアプリ「交響性ミリオンアーサー」主題歌
04. Hungry Hungry
作詞：しほり 作曲：加藤裕介 編曲：加藤裕介
★なか卯TV-CMソング
● 38th Single商品概要
『NEVER SURRENDER』
発売日：2018年10月24日
品番：KICM-1889
価格：￥1,204＋税
初回製造盤：特殊カラーケース仕様予定
【収録内容】
01. NEVER SURRENDER
作詞：水樹奈々 作曲：加藤裕介 編曲：加藤裕介
★劇場版アニメ「魔法少女リリカルなのは Detonation」主題歌
02. GET BACK
作詞：矢吹俊郎 作曲：HAMA-kgn 編曲：EFFY
★劇場版アニメ「魔法少女リリカルなのは Detonation」挿入歌
03. サーチライト
作詞：水樹奈々・藤森真一（藍坊主） 作曲：藤森真一（藍坊主） 編曲：藤間 仁（Elements Garden）
★映画「ふたつの昨日と僕の未来」主題歌
04. 嘆きの華
作詞：岩里祐穂 作曲：吉木絵里子, 華原大輔 編曲：吉木絵里子, 華原大輔 弦編曲：前嶋康明
★TVアニメ「軒轅剣 蒼き曜」オープニングテーマ
LIVE情報
水樹奈々、6年ぶりとなる第3弾フルオーケストラライブ開催決定！
● 「NANA MIZUKI LIVE GRACE 2019 -OPUS Ⅲ-」情報
日程：2019年1月19日(土)・20日(日)
会場：さいたまスーパーアリーナ
☆「水樹奈々スペシャルライブ」情報
日程：2019年3月23日(土)昼夜2回公演
会場：愛媛・ひめぎんホール（愛媛県県民文化会館・メインホール）＜昼／夜2回公演＞
※37th Single（昼公演）／38th Single（夜公演）購入者を対象にチケット抽選販売を実施致します。
● 「NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018＋」情報
＜台湾公演＞
日程：2018年9月29日(土)
会場：台湾・国立体育大学体育館（林口体育館）
＜上海公演＞
日程：2018年10月13日(土)
会場：上海・ヒマラヤセンター大観舞台
※開場/開演時間は変更になる場合がございます。
※会場への直接のお問い合わせは､ご遠慮下さい。