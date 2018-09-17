福井国体９月１７日の福井県勢結果

福井国体ハンドボール少年男子で準優勝し、喜びを爆発させる福井の選手たち＝９月１７日、福井県福井市の県営体育館

福井しあわせ元気国体２０１８（福井国体）９月１７日の福井県勢の結果

◇クレー射撃（福井県立クレー射撃場） ▽トラップ団体１００個 １８福井２４０点（早水８０、上本７６、辻８４） ▽トラップ個人１００個 ２６辻武志８４点（２０、２１、２１、２２）６３早水隆治８０点（２１、１７、２２、２０）９５上本康治７６点（１８、１７、２２、１９） ▽スキート団体１００個 ３福井２４９点（中本８２、上村８７、南田８０） ▽スキート個人１００個 ８上村直洋８７点（２１、２３、２３、２０）２０中本靖也８２点（１８、２１、１９、２４）３８南田昌宏８０点（２２、２１、１９、１８） ▽天皇杯得点 １岡山４６、２東京３４、３群馬３１、３岐阜３１、５福井２８、５和歌山２８、７奈良２５、７福岡２５

◇ハンドボール（福井県営体育館ほか） ▽少年男子決勝 富山（氷見高）２８―２７ 福井（北陸高）

（１４―１２、１４―１５） （富山は１８年ぶり５度目の優勝） ▽天皇杯得点 １富山７５、２東京７０、３石川６２・５、３三重６２・５、５福井５７・５、５広島５７・５、７大分５２・５、８埼玉５０

◇競泳（敦賀市総合運動公園プール） 【成年男子】 ▽５０メートル自由形予選 「１組」２木野和樹（福井県スポーツ協会）２２秒６８＝決勝進出 ▽同決勝 ５木野和樹（福井県スポーツ協会）２２秒７１ ▽４００メートルメドレーリレー予選 「２組」福井（西村、新谷、武田、尾崎）＝失格 【成年女子】 ▽５０メートル自由形予選 「１組」６藪仁美（福井県スポーツ協会）２６秒７４＝落選 【少年男子Ａ】 ▽５０メートル自由形予選 「２組」８山口英真（福井高専）２４秒３９＝落選 ▽４００メートル自由形予選 「２組」８谷内柚太（福井工大福井高）４分１１秒７０＝落選 【少年男子Ｂ】 ▽４００メートル自由形予選 「３組」９中村一暉（福井工大福井高）４分２３秒３８＝落選 ▽１００メートル平泳ぎ予選 「３組」７中川雄平（北陸高）１分８秒００＝落選 ▽２００メートル個人メドレー予選 「２組」８古谷友哉（若狭高）２分１８秒２０＝落選 【少年女子Ａ】 ▽５０メートル自由形予選 「１組」３勝見寿々花（仁愛女高）２８秒８４＝落選 【少年女子Ｂ】 ▽１００メートル平泳ぎ予選 「２組」６榊原莉那（森田中）１分１４秒０６＝落選 ▽２００メートル個人メドレー予選 「３組」７定兼音羽（鯖江中）２分２７秒３１＝落選

◇飛び込み（金沢プール） 【成年男子】 ▽高飛び込み ５新良貴優（福井運動公園事務所）３９０・４５点 【成年女子】 ▽板飛び込み ４坂井莉那（福井県スポーツ協会）２４５・２０点 ▽天皇杯得点 １東京３７７・５、２神奈川２７９、３埼玉２２４、４大阪２０１・５、５愛知１７２、６兵庫１３２・５、７千葉１２２・５、８静岡１０１・５