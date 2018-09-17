阪神大山、1試合6安打のリーグタイ記録＆6発13打点…18年第24週セ投打5傑

阪神・大山悠輔【写真：荒川祐史】

左腕最速の中日ロドリゲス、救援で10奪三振の週間トップ

セ・リーグは2位のヤクルトが3位以下を引き離しつつあるが、3位争いは激化しつつある。

【セ・リーグNPB第24週（9/10-9/16）】

1ヤクルト（6試合4勝1敗1分、勝率.800）

2広島（5試合3勝2敗0分、勝率.600）

2中日（5試合3勝2敗0分、勝率.600）

4DeNA（6試合3勝3敗0分、勝率.500）

5阪神（6試合2勝4敗0分、勝利.333）

6巨人（6試合1勝4敗1分、勝率.200）

ヤクルトが好調で2位を固めつつある。中日、DeNA、阪神、巨人は一進一退を繰り返している。

【打者5傑】

○安打

1大山悠輔（神）13

2糸原健斗（神）9

2ソト（De）9

2重信慎之介（巨）9

2京田陽太（中）9

○本塁打

1大山悠輔（神）6

2ソト（De）2

2筒香嘉智（De）2

2アルモンテ（中）2

1本塁打20人

○打点

1大山悠輔（神）13

2アルモンテ（中）8

3マギー（巨）7

4丸佳浩（広）5

4鈴木誠也（広）5

4梅野隆太郎（神）5

4高橋周平（中）5

4青木宣親（ヤ）5

4バレンティン（ヤ）5

○盗塁

1糸井嘉男（神）2

2田中広輔（広）1

2糸原健斗（神）1

2大和（De）1

2立岡宗一郎（巨）1

2大島洋平（中）1

2坂口智隆（ヤ）1

○打率（規定打席以上）

1大山悠輔（神）.500

2ソト（De）.391

2京田陽太（中）.391

4マギー（巨）.381

5重信慎之介（巨）.375

○RC（Run Create）打者の総合指標 安打、長打、四死球、盗塁、犠打、犠飛を加味

1大山悠輔（神）12.64

2ソト（De）5.96

3アルモンテ（中）5.68

4重信慎之介（巨）5.44

5筒香嘉智（De）5.30

9月16日、阪神の大山悠輔が6打数6安打。これも含め今週は13安打、6本塁打、13打点、打率5割と記録的な大活躍を見せた。

投手は…

【投手5傑】

○勝利

1岡田明丈（広）1

1野村祐輔（広）1

1一岡竜司（広）1

1岩貞祐太（神）1

1藤浪晋太郎（神）1

1井納翔一（De）1

1平良拳太郎（De）1

1浜口遥大（De）1

1今村信貴（巨）1

1笠原祥太郎（中）1

1松坂大輔（中）1

1岩瀬仁紀（中）1

1小川泰弘（ヤ）1

1原樹理（ヤ）1

1山中浩史（ヤ）1

1星知弥（ヤ）1

○セーブ

1山崎康晃（De）3

2佐藤優（中）2

2石山泰稚（ヤ）2

4中崎翔太（広）1

4藤川球児（神）1

4近藤一樹（ヤ）1

○ホールド

1フランスア（広）2

1砂田毅樹（De）2

1三上朋也（De）2

1三嶋一輝（De）2

1上原浩治（巨）2

1ロドリゲス（中）2

1近藤一樹（ヤ）2

1ハフ（ヤ）2

○奪三振

1ロドリゲス（中）10

2菅野智之（巨）9

2原樹理（ヤ）9

3平良拳太郎（De）8

3小川泰弘（ヤ）8

○防御率（規定投球回数以上）

1野村祐輔（広）0.00

1吉川光夫（巨）0.00

1原樹理（ヤ）0.00

4小川泰弘（ヤ）1.13

5菅野智之（巨）1.29

○PR（PitchingRun）投手の総合指標：（リーグ平均防御率-投手の防御率）×投球回で算出

1原樹理（ヤ）31.8

2吉川光夫（巨）27.8

3野村祐輔（広）23.8

4小川泰弘（ヤ）22.8

5望月惇志（神）19.9

5高橋奎二（ヤ）19.9

5石山泰稚（ヤ）19.9

リーグ防御率は3.97。

ヤクルトの原が8回零封、巨人吉川が7回零封と好調だった。中日ロドリゲスは救援ながら5回1/3でリーグ最多の10奪三振。DeNA山崎は3セーブを挙げた。（広尾晃 / Koh Hiroo）