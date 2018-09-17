阪神大山、1試合6安打のリーグタイ記録＆6発13打点…18年第24週セ投打5傑

左腕最速の中日ロドリゲス、救援で10奪三振の週間トップ
セ・リーグは2位のヤクルトが3位以下を引き離しつつあるが、3位争いは激化しつつある。
【セ・リーグNPB第24週（9/10-9/16）】
1ヤクルト（6試合4勝1敗1分、勝率.800）
2広島（5試合3勝2敗0分、勝率.600）
2中日（5試合3勝2敗0分、勝率.600）
4DeNA（6試合3勝3敗0分、勝率.500）
5阪神（6試合2勝4敗0分、勝利.333）
6巨人（6試合1勝4敗1分、勝率.200）
ヤクルトが好調で2位を固めつつある。中日、DeNA、阪神、巨人は一進一退を繰り返している。
【打者5傑】
○安打
1大山悠輔（神）13
2糸原健斗（神）9
2ソト（De）9
2重信慎之介（巨）9
2京田陽太（中）9
○本塁打
1大山悠輔（神）6
2ソト（De）2
2筒香嘉智（De）2
2アルモンテ（中）2
1本塁打20人
○打点
1大山悠輔（神）13
2アルモンテ（中）8
3マギー（巨）7
4丸佳浩（広）5
4鈴木誠也（広）5
4梅野隆太郎（神）5
4高橋周平（中）5
4青木宣親（ヤ）5
4バレンティン（ヤ）5
○盗塁
1糸井嘉男（神）2
2田中広輔（広）1
2糸原健斗（神）1
2大和（De）1
2立岡宗一郎（巨）1
2大島洋平（中）1
2坂口智隆（ヤ）1
○打率（規定打席以上）
1大山悠輔（神）.500
2ソト（De）.391
2京田陽太（中）.391
4マギー（巨）.381
5重信慎之介（巨）.375
○RC（Run Create）打者の総合指標 安打、長打、四死球、盗塁、犠打、犠飛を加味
1大山悠輔（神）12.64
2ソト（De）5.96
3アルモンテ（中）5.68
4重信慎之介（巨）5.44
5筒香嘉智（De）5.30
9月16日、阪神の大山悠輔が6打数6安打。これも含め今週は13安打、6本塁打、13打点、打率5割と記録的な大活躍を見せた。
投手は…
【投手5傑】
○勝利
1岡田明丈（広）1
1野村祐輔（広）1
1一岡竜司（広）1
1岩貞祐太（神）1
1藤浪晋太郎（神）1
1井納翔一（De）1
1平良拳太郎（De）1
1浜口遥大（De）1
1今村信貴（巨）1
1笠原祥太郎（中）1
1松坂大輔（中）1
1岩瀬仁紀（中）1
1小川泰弘（ヤ）1
1原樹理（ヤ）1
1山中浩史（ヤ）1
1星知弥（ヤ）1
○セーブ
1山崎康晃（De）3
2佐藤優（中）2
2石山泰稚（ヤ）2
4中崎翔太（広）1
4藤川球児（神）1
4近藤一樹（ヤ）1
○ホールド
1フランスア（広）2
1砂田毅樹（De）2
1三上朋也（De）2
1三嶋一輝（De）2
1上原浩治（巨）2
1ロドリゲス（中）2
1近藤一樹（ヤ）2
1ハフ（ヤ）2
○奪三振
1ロドリゲス（中）10
2菅野智之（巨）9
2原樹理（ヤ）9
3平良拳太郎（De）8
3小川泰弘（ヤ）8
○防御率（規定投球回数以上）
1野村祐輔（広）0.00
1吉川光夫（巨）0.00
1原樹理（ヤ）0.00
4小川泰弘（ヤ）1.13
5菅野智之（巨）1.29
○PR（PitchingRun）投手の総合指標：（リーグ平均防御率-投手の防御率）×投球回で算出
1原樹理（ヤ）31.8
2吉川光夫（巨）27.8
3野村祐輔（広）23.8
4小川泰弘（ヤ）22.8
5望月惇志（神）19.9
5高橋奎二（ヤ）19.9
5石山泰稚（ヤ）19.9
リーグ防御率は3.97。
ヤクルトの原が8回零封、巨人吉川が7回零封と好調だった。中日ロドリゲスは救援ながら5回1/3でリーグ最多の10奪三振。DeNA山崎は3セーブを挙げた。（広尾晃 / Koh Hiroo）