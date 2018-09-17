西武Vへ再加速　山川が4発8打点、自身初の40発超え…18年第24週パ投打5傑

西武・山川穂高【写真：荒川祐史】

ホークス柳田は打率.500、2発も負傷…

パ・リーグは西武、ソフトバンク、日本ハムの上位とオリックス、ロッテ、楽天の下位でほぼ固まりつつある。

【パ・リーグNPB第24週（9/10-9/16）】

1西武（5試合4勝1敗0分、勝率.800）

2オリックス（5試合3勝2敗0分、勝率.600）

3ソフトバンク（4試合2勝2敗0分、勝率.500）

4楽天（5試合2勝3敗0分、勝率.400）

5日本ハム（3試合1勝2敗0分、勝率.333）

6ロッテ（2試合0勝2敗0分、勝率.000）

今週のパ・リーグは各球団の試合数にバラつきがあった。そんな中で西武が4勝1敗と息を吹き返し、ソフトバンクに水をあけている。

【打者5傑】

○安打

1山川穂高（西）8

1源田壮亮（西）8

1秋山翔吾（西）8

1中島宏之（オ）8

1宗佑磨（オ）8

○本塁打

1山川穂高（西）4

2柳田悠岐（ソ）2

2島内宏明（楽）2

2ロメロ（オ）2

1本塁打14人

○打点

1山川穂高（西）8

2島内宏明（楽）7

3中島宏之（オ）6

4源田壮亮（西）5

4浅村栄斗（西）5

4秋山翔吾（西）5

4中村剛也（西）5

4ロメロ（オ）5

○盗塁

1金子侑司（西）2

1上林誠知（ソ）2

1平沢大河（ロ）2

1盗塁10人

○打率（規定打席以上）

1西川遥輝（日）.600

2柳田悠岐（ソ）.500

3山川穂高（西）.471

4中島宏之（オ）.444

5鈴木大地（ロ）.429

○RC（RunCreate）打者の総合指標 安打、長打、四死球、盗塁、犠打、犠飛を加味

1山川穂高（西）9.18

2島内宏明（楽）7.11

3上林誠知（ソ）5.41

4柳田悠岐（ソ）4.97

5宗佑磨（オ）4.95

昨年も後半戦に強かった西武の山川が8安打、4本塁打、8打点と大活躍。ソフトバンクの柳田も打率5割だったが、16日の試合前に負傷したのが気がかりだ。

投手は…

【投手5傑】

○勝利

1東浜巨（ソ）1

1モイネロ（ソ）1

1多和田真三郎（西）1

1菊池雄星（西）1

1今井達也（西）1

1郭俊麟（西）1

1岸孝之（楽）1

1則本昂大（楽）1

1山岡泰輔（オ）1

1東明大貴（オ）1

1西勇輝（オ）1

1ロドリゲス（日）1

○セーブ

1松井裕樹（楽）1

1石川直也（日）1

○ホールド

1平井克典（西）1

1青山浩二（楽）1

1比嘉幹貴（オ）1

1浦野博司（日）1

1宮西尚生（日）1

○奪三振

1岸孝之（楽）9

1山岡泰輔（オ）9

5千賀滉大（ソ）6

5菊池雄星（西）6

3松葉貴大（オ）7

3澤田圭佑（オ）7

○防御率（規定投球回数以上）

1東浜巨（ソ）0.00

1多和田真三郎（西）0.00

1山岡泰輔（オ）0.00

1東明大貴（オ）0.00

5菊池雄星（西）1.13

○PR（PitchingRun）投手の総合指標：（リーグ平均防御率-投手の防御率）×投球回で算出

1多和田真三郎（西）44.1

1山岡泰輔（オ）44.1

3菊池雄星（西）30.2

4東浜巨（ソ）29.4

5岸孝之（楽）25.3

リーグ防御率は4.91と大幅に打高にふれる。

オリックスの山岡と西武の多和田が9回完封。西武の菊池は8回自責点1だった。救援ではクローザーに復帰した楽天の松井裕樹が先週に続いてセーブを挙げた。（広尾晃 / Koh Hiroo）