西武Vへ再加速　山川が4発8打点、自身初の40発超え…18年第24週パ投打5傑

ホークス柳田は打率.500、2発も負傷…
パ・リーグは西武、ソフトバンク、日本ハムの上位とオリックス、ロッテ、楽天の下位でほぼ固まりつつある。
【パ・リーグNPB第24週（9/10-9/16）】
1西武（5試合4勝1敗0分、勝率.800）
2オリックス（5試合3勝2敗0分、勝率.600）
3ソフトバンク（4試合2勝2敗0分、勝率.500）
4楽天（5試合2勝3敗0分、勝率.400）
5日本ハム（3試合1勝2敗0分、勝率.333）
6ロッテ（2試合0勝2敗0分、勝率.000）
今週のパ・リーグは各球団の試合数にバラつきがあった。そんな中で西武が4勝1敗と息を吹き返し、ソフトバンクに水をあけている。
【打者5傑】
○安打
1山川穂高（西）8
1源田壮亮（西）8
1秋山翔吾（西）8
1中島宏之（オ）8
1宗佑磨（オ）8
○本塁打
1山川穂高（西）4
2柳田悠岐（ソ）2
2島内宏明（楽）2
2ロメロ（オ）2
1本塁打14人
○打点
1山川穂高（西）8
2島内宏明（楽）7
3中島宏之（オ）6
4源田壮亮（西）5
4浅村栄斗（西）5
4秋山翔吾（西）5
4中村剛也（西）5
4ロメロ（オ）5
○盗塁
1金子侑司（西）2
1上林誠知（ソ）2
1平沢大河（ロ）2
1盗塁10人
○打率（規定打席以上）
1西川遥輝（日）.600
2柳田悠岐（ソ）.500
3山川穂高（西）.471
4中島宏之（オ）.444
5鈴木大地（ロ）.429
○RC（RunCreate）打者の総合指標 安打、長打、四死球、盗塁、犠打、犠飛を加味
1山川穂高（西）9.18
2島内宏明（楽）7.11
3上林誠知（ソ）5.41
4柳田悠岐（ソ）4.97
5宗佑磨（オ）4.95
昨年も後半戦に強かった西武の山川が8安打、4本塁打、8打点と大活躍。ソフトバンクの柳田も打率5割だったが、16日の試合前に負傷したのが気がかりだ。
投手は…
【投手5傑】
○勝利
1東浜巨（ソ）1
1モイネロ（ソ）1
1多和田真三郎（西）1
1菊池雄星（西）1
1今井達也（西）1
1郭俊麟（西）1
1岸孝之（楽）1
1則本昂大（楽）1
1山岡泰輔（オ）1
1東明大貴（オ）1
1西勇輝（オ）1
1ロドリゲス（日）1
○セーブ
1松井裕樹（楽）1
1石川直也（日）1
○ホールド
1平井克典（西）1
1青山浩二（楽）1
1比嘉幹貴（オ）1
1浦野博司（日）1
1宮西尚生（日）1
○奪三振
1岸孝之（楽）9
1山岡泰輔（オ）9
5千賀滉大（ソ）6
5菊池雄星（西）6
3松葉貴大（オ）7
3澤田圭佑（オ）7
○防御率（規定投球回数以上）
1東浜巨（ソ）0.00
1多和田真三郎（西）0.00
1山岡泰輔（オ）0.00
1東明大貴（オ）0.00
5菊池雄星（西）1.13
○PR（PitchingRun）投手の総合指標：（リーグ平均防御率-投手の防御率）×投球回で算出
1多和田真三郎（西）44.1
1山岡泰輔（オ）44.1
3菊池雄星（西）30.2
4東浜巨（ソ）29.4
5岸孝之（楽）25.3
リーグ防御率は4.91と大幅に打高にふれる。
オリックスの山岡と西武の多和田が9回完封。西武の菊池は8回自責点1だった。救援ではクローザーに復帰した楽天の松井裕樹が先週に続いてセーブを挙げた。（広尾晃 / Koh Hiroo）