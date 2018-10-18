写真や花テーマの体験イベントも　20周年「あやせ文化芸術祭」＠市役所市民展示ホール

「あやせ文化芸術祭～次なる発展へ、文化芸術の街あやせ～」が現在、綾瀬市役所市民展示ホールで開催中です。12月6日（木）まで。※綾瀬市オーエンス文化会館でも同時開催。記事はこちらからチェック。
子どもから大人まで楽しめる企画満載
会場は市役所7階市民展示ホール。子どもから大人まで。様々な作品展示や芸能披露などの文化芸術に触れられる機会です。入場無料。
＜市展絵画の部＞
（成人）9月5日（水）～9月9日（日）9時～16時30分
（子ども）10月25日（木）～10月29日（月）9時～16時30分
＜市展書道の部＞
（成人）9月19日（水）～9月23日（日）9時～16時30分
（子ども）10月3日（水）～10月7日（月）9時～16時30分
- 筆ペンで年賀状を書いてみよう／子どもから大人まで参加OK！！
10月6日（土）、7日（日）13時～15時
＜陶芸展（七宝展同時開催）＞
10月13日（土）～10月17日（日）9時～16時30分
- ギャラリートーク／10月14日（日）13時～
- 陶芸家による実演コーナー／10月14日（土）1４時～
- お茶席／10月13日（土）、14日（日）1０時～15時（なくなり次第終了）
＜菊花展＞
やさしい菊花の見方・育て方の解説します。
11月4日（日）～11月8日（木）9時～16時30分
＜市民文化祭（写真部門）＞
11月24日（土）～11月28日（水）9時～16時30分
- 花をきれいに撮る体験教室／11月24日（土）、25日（日）10時～15時※カメラ持参（携帯不可）
撮影した写真はその場で印刷、額装し会場で展示（先着15名程度）。
＜芸術展（絵画・書道・工芸＞
綾瀬市にゆかりがある、国内外で活躍中の方々による作品が一堂に集結。期間中、出展者よる作品の解説が行われます。
12月1日（土）から12月6日（木）9時から16時30分
開催日
2018年9月5日(水)～2018年12月6日(木)
市民文化祭の内容によって、開催日が異なります。
ご確認ください。
住所
神奈川県綾瀬市神奈川県綾瀬市早川５５０ 綾瀬市役所
問い合わせ
あやせ文化芸術祭実行委員会 生涯学習課 文化芸術担当
電話
0467-70-5670
メールアドレス
wm.705670@city.ayase.kanagawa.jp
ホームページ
https://www.city.ayase.kanagawa.jp/hp/page000030200/hpg000030115.htm