■キャラクターのリフレッシュ!フリオニール/スコール

最新のゲーム環境や制作環境に合わせて、「フリオニール」「スコール」の全データを見直し、アップデートを行いました。

「フリオニール」の主な変更点

地上ブレイブ攻撃のテンポが全般的にアップし、空中ブレイブ攻撃として新たに「シールドバッシュ」が追加。また壁激突からつなげやすいHP攻撃「クラウンオブアームズ」が追加されました。

「スコール」の主な変更点

地上・空中ともに多くのブレイブ攻撃のテンポがアップ。一部の技はディレイをかけやすくなりました。専用EXスキル「ドロー&ジャンクション」が周囲の味方にも効果を与えるようになりました。

■そのほかのアップデート内容

キャラクターの調整

以下のキャラクターの性能が調整されました。

9月20日アップデートの詳細はこちら

http://blog.jp.square-enix.com/dffnt/information/2018/09/20/920.html

(C) 2018 KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURAILLUSTRATION:(C)2017 YOSHITAKA AMANO