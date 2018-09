■2周年記念!「囚われのパルマ」新商品と再生産グッズを本日より受注開始!

「囚われのパルマ」2周年を記念して描かれた「実田千聖」描き下ろしイラストを高精細な「プリマグラフィ」で再現。イラストはA3サイズ、額は横509×高さ394mmと迫力のサイズです。さらに、マット加工の額装にシリアルナンバーが入った豪華な仕様になっております。

また、同じく2周年を記念し、完売をしていたイーカプコン限定オリジナルグッズ「着せ替え抱き枕カバー」「等身大リアルアクリルアート」「大型バスタオル」の再生産も決定!等身大の「ハルト」と「アオイ」をお家にお招きしませんか?

お届けは全商品2018年12月14日を予定!なお、お届け日までに生産できる数に限りがございますため、上限に達し次第受注を締め切らせていただきます。イーカプコンだけの数量限定商品ですので、この機会をお見逃しなく。

受注期間

2018年9月20日(木)14:00~2018年10月22日(月)13:00

※受付期間中でも、生産上限数に達した時点で販売は終了となります。

【イーカプコン限定】囚われのパルマ 2周年額装グラフィックアート

価格:18,000円(税抜)

サイズ:W420×H297mm(イラスト)、約W509×H394mm(額)

【イーカプコン限定】囚われのパルマ 着せ替え抱き枕カバー(ハルト/アオイ)

価格:各23,148円(税抜)

セット内容:1抱き枕カバー 2着せ替えカバー(トップス)3着せ替えカバー(ボトムス)

※抱き枕本体は付属致しません。

【イーカプコン限定】囚われのパルマ等身大リアルアクリルアート(ハルト/アオイ)

価格:各13,889円(税抜)

【イーカプコン限定】囚われのパルマ 大型バスタオル(ハルト/アオイ)

価格:各8,148円(税抜)

■「囚われのパルマ」日傘 ハルトver.とアオイver.の発売決定

2018年8月で2周年を迎えた「囚われのパルマ」から日傘の発売が決定しました。アネモネでハルトを、ひまわりでアオイをイメージした落ち着いたデザインで大人の女性が普段使いしやすい日傘となっております。また、シャフトやハンドルも細身の作りになっており、上品な仕上りです。

商品概要

商品名:囚われのパルマ日傘(全2種)

発売日:2018年11月下旬予定

予価:各6,500円(税抜)

発売元:ハゴロモ

取扱先:アニメグッズショップ、アニメグッズ通販サイト

メーカー直販サイト「カレナビ」https://store.shopping.yahoo.co.jp/calenavi/

仕様

素材:ポリエステル、スチール、アルミ

サイズ:全長69cm、親骨46cm

(C) CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.