■メインビジュアルを公開!

「ゲシュタルト・オーディン」の世界観をイメージしたメインビジュアルを公開。黒い衣装をまとった男女の集団。彼らはいったい……。

■東京ゲームショウ2018スペシャルムービーを公開!

ムービーには、藤田富さん、小宮有紗さん、井上裕介さん(NON STYLE)、中田譲治さん、竹達彩奈さんらが実写で出演。「ゲシュタルト・オーディン」のキャラクターに扮し、独特の世界観を表現していただいています。

藤田富(俳優)

代表作:「仮面ライダーアマゾンズ」(水澤悠/仮面ライダーアマゾンオメガ役)など

小宮有紗(女優・声優)

代表作:「特命戦隊ゴーバスターズ」(宇佐見ヨーコ/イエローバスター役)、「ラブライブ!サンシャイン!!」(黒澤ダイヤ役)など

井上裕介(NON STYLE)

受賞歴:2008年M-1グランプリ優勝など

中田譲治(声優・俳優)

代表作:「巌窟王」(モンテ・クリスト伯爵役)、「Fate」シリーズ(言峰綺礼役)など

竹達彩奈(声優)

代表作:「けいおん!」(中野梓役)、「俺の妹がこんなに可愛いわけがない。」(高坂桐乃役)など

