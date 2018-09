■[9月27日まで]希少ジュエリーを手に入れろ!「白竜祭~奉納~」開催

9月27日(木)まで、「竜彫りの秘装具II」や「極ジュエリー」を入手できるイベント「白竜祭~奉納~」を開催いたします。

今回の特徴

納品期間中の連続ログインスタンプで「空色の蒼真珠(竜彫りの秘装具IIの交換素材)」や納品用アイテム「レリーフコイン【墨灰】」を入手できます。

1日目:レリーフコイン【墨灰】×300

2日目:レリーフコイン【墨灰】×300

3日目:レリーフコイン【墨灰】×300

4日目:空映しの蒼真珠×1

5日目:レリーフコイン【墨灰】×300

6日目:レリーフコイン【墨灰】×300

7日目:空映しの蒼真珠×1

8日目:レリーフコイン【墨灰】×10

開催期間

納品期間:2018年9月20日(木)メンテナンス終了後~9月27日(木)メンテナンス開始まで

最終ランキング表示期間:2018年9月27日(木)メンテナンス終了後~10月4日(木)メンテナンス開始まで

■「エピタフロード第3区画」IR118武器入手チャンス!

9月20日(木)より、「第3区画 ウルテカの記憶 北部」の配信を開始いたしました。「第3区画 ウルテカの記憶 北部」では、IR118武器やシーズン3.3最強クラスのIR120オーバーウェア「ルヴァンシュマント」入手のチャンスがあります。

新カスタムスキルEX習得

「エピタフロード」のパーソナルクエスト「英霊眠りし道へ ウルテカ地方」をクリアすると、新しいカスタムスキルEXが解放されます。

配信スケジュール

・「第1区画 ウルテカの記憶 参竜道」9月6日(木)メンテナンス後配信

・「第2区画 ウルテカの記憶 西部」9月13日(木)メンテナンス後配信

・「第3区画 ウルテカの記憶 北部」9月20日(木)メンテナンス後配信

・「第4区画 ウルテカの記憶 東部」9月27日(木)メンテナンス後配信

■メインクエスト「望みの果て」配信開始

■[9月27日まで]【即時発動】各種コース(7日)販売&同時発動キャンペーン

9月27日(木)まで、即時発動の「成長サポートコース(7日)」「報酬サポートコース(7日)」「安心アシストコース(7日)」を販売いたします。また、「成長サポートコース」「報酬サポートコース」「安心アシストコース」の同時発動で、報酬獲得量が増加する「ダブル/トリプル発動」キャンペーンを開催いたします。

■大量の経験値を入手!「ボードクエストフェスタ&賞金首大討伐」

9月27日(木)まで、大量の経験値を入手できる「賞金首モンスター」が出現するクエストを配信いたします。さらに、レスタニア/魔赤島/フィンダムのボードクエスト報酬が5倍になり、アッカーシェランのボードクエスト報酬が2倍になるイベント「ボードクエストフェスタ」を同時開催いたします。

ボードクエストフェスタ

期間中、レスタニア/魔赤島/フィンダムのボードクエスト報酬が5倍になります。アッカーシェラン大陸の対象エリアのボードクエスト報酬が2倍になります。「クランクエスト」は対象外になります。

5倍対象エリア

ハイデル平原、ブリア海岸、ミスリウ森林、ボルド鉱山、ダウ渓谷、ミスリウ森林深部、ディナン深層林、バートランド平原、バートランド平原北部、ザンドラ東部、ザンドラ禁域、亡都メルゴダ、魔赤島、エラン水林、ファーラナ平原、モロー樹林、キンガル峡谷

2倍対象エリア

ラスニテ山麓、フェルヤナ荒原、メガドシス高地

■賞金首モンスター大討伐

配信日時

2018年9月20日(木)メンテナンス終了後~9月27日(木)メンテナンス開始までの下記時間帯

・4:00~7:00

・10:00~13:00

・16:00~19:00

・22:00~25:00

配信クエスト

