■「アーランド」シリーズDX版 本日発売!

本作の発売を記念し、パッケージ版の購入者全員が参加できる「ガスト25周年記念プレミアムライブ」チケットプレゼントキャンペーンを本日より開始いたします。本キャンペーンでは、本作のパッケージ版をご購入の方に、「ガスト25周年プレミアムライブ」A席チケットを、抽選で60名様にプレゼントいたします。ゲームソフト(パッケージ版のみ)に同梱されている製品アンケート用シリアルナンバーをキャンペーン専用フォームに入力し、必要事項を送信していただくことで、キャンペーンにご応募いただけます。本作のプレミアムボックスにおいては、各ゲームソフトならびボックスに同梱されているすべての応募券が有効となります。

また、ダウンロード版は、本日から発売4週間後の10月17日(水)まで10%OFFの価格でご購入いただけます。さらに、「アトリエ~アーランドの錬金術士1・2・3~DX」公式サイトでは、発売を記念して「アーランド」シリーズのキャラクター41名のTwitterアイコンをプレゼントしております。

「ガスト25周年記念プレミアムライブ」チケットプレゼントキャンペーン特設サイト

https://www.gamecity.ne.jp/form/gust25live_arlanddx

■本日ついに発売!最新機種で蘇る、お得で豪華な「アーランド」シリーズDX版の魅力をすべておさらい

「アトリエ」シリーズは、1997年に第1作「マリーのアトリエ~ザールブルグの錬金術士~」が発売されてから錬金術を題材としてきた世界を救わない日常系RPG。20年以上も続くシリーズの中から、根強い人気とファンを持つ「アーランド」シリーズ3部作がPlayStation 4、Nintendo Switchに完全移植!本作は、イラストレーターに岸田メル氏を起用し、「アトリエ」シリーズ原点回帰のストーリーと、魅力的なキャラクターおよび世界観で多くのプレイヤーを魅了してきました。

■DX版は、オリジナル版からシナリオや魔物、コスチュームなど盛りだくさんな要素をたっぷり収録した豪華仕様

今回発売となるDX版は、オリジナル版からシナリオや魔物、コスチュームなどさまざまな要素やこれまでのDLCを収録した豪華版です。さらにパッケージ版には、超豪華特典としてそれぞれ60曲以上楽しめるオリジナルサウンドトラックのダウンロードシリアルが同梱されます。

「ロロナのアトリエ~アーランドの錬金術士~DX」

オリジナル版「ロロナのアトリエ~アーランドの錬金術士~」から追加された要素

キャラクターの3Dモデルを一新

クリア後から始まる延長戦シナリオを追加

未来からアイテムがやってくる!タイムカプセルシステム追加

種を植えて材料を手に入れる家庭菜園を追加

調合したアイテムを飾る模様替え追加

アシストアタックなど戦闘システムを一新

新たなモンスター、マップを追加

イベントイラスト、おまけ画像など追加

パーティーキャラクターを追加(トトリ&メルル&アストリッド&エスティ)

王国依頼ではボーナスも取得できるよう依頼システムを一新

「新・ロロナのアトリエ~アーランドの錬金術士~」追加コスチューム(ピーチバケイション・みかん色の水着・淑女のたしなみ)

「トトリのアトリエ~アーランドの錬金術士2~DX」

オリジナル版「トトリのアトリエ~アーランドの錬金術士2~」から追加された要素

コスチューム切り替え機能を追加

トトリのコスチュームなど調合アイテムを追加

新たなボスモンスターや採取地を追加

イベントイラスト、おまけ画像などを追加

パーティーキャラクターを追加(ツェツィ&イクセル&クーデリア)

モデル鑑賞モードなどシステム追加

「トトリのアトリエ Plus~アーランドの錬金術士2~」追加コスチューム(天使の水着・小悪魔のビキニ・ひまわりワンピ・しましまビキニ)

「メルルのアトリエ~アーランドの錬金術士3~DX」

オリジナル版「メルルのアトリエ~アーランドの錬金術士3~」から追加された要素

新たなコスチュームを追加(ミリタリースタイル、セーラーフリル、春色の衣装など)

エンディングをはじめ新たなイベントを追加

新たなボスモンスター追加

パーティーキャラクターを追加(フアナ&ルーフェス&パメラ)

モデル鑑賞モードなどシステムを追加

「メルルのアトリエ Plus~アーランドの錬金術士3~」追加コスチューム(きのこ姫の水着・ミニわら帽子・ストライプヘヴン・サマーブロッサム)

※今回発売となるDX版は、「新・ロロナのアトリエ~アーランドの錬金術士~」(PS3、PS Vita版)、「トトリのアトリエ Plus~アーランドの錬金術士2~」、「メルルのアトリエ Plus~アーランドの錬金術士3~」をベースに、ダウンロードコンテンツなどを収録した豪華版となります。

■3作セットに限定グッズもついた「アトリエ~アーランドの錬金術士1・2・3~DX プレミアムボックス」も同時発売

それぞれのタイトル単体だけではなく、「アーランド」シリーズ3タイトルが1つとなり、さらにシリーズを代表する限定版グッズ「ミニクリスタルペーパーウェイト」他を含むオリジナルグッズが同梱されるお得で豪華な「アトリエ~アーランドの錬金術士1・2・3~DX プレミアムボックス」も同時発売されます。価格もお得なセット価格で購入いただけます。

※「アトリエ~アーランドの錬金術士1・2・3~DX プレミアムボックス」は、パッケージ版のみの販売となります

ロロナ・トトリ・メルル つながるアクリルミニチャーム3体セット

アーランドの錬金術士ミニクリスタルペーパーウェイト

※画像はイメージです

※プレミアムボックスの同梱物の内容は予告なく変更する場合がございます。

※クリスタルのサイズは幅約70mm×高さ約45mm×厚さ約20mmほどです。

※チャーム1体のサイズは全長約30mmほどです。

「アトリエ~アーランドの錬金術士1・2・3~DX プレミアムボックス」同梱物一覧

「ロロナのアトリエ~アーランドの錬金術士~DX」

「トトリのアトリエ~アーランドの錬金術士2~DX」

「メルルのアトリエ~アーランドの錬金術士3~DX」

アーランドの錬金術士 ミニクリスタルペーパーウェイト

ロロナ・トトリ・メルル つながるアクリルミニチャーム3体セット

■キャラクターデザインは「岸田メル」氏!

「アーランド」シリーズのキャラクターを描くのは、透明感のあるイラストが魅力の岸田メル氏。岸田メル氏の描いた多数のキャラクターが、「アーランド」の世界を魅力的に彩ります。

(C)2009-2018 コーエーテクモゲームス All rights reserved.(C)2010-2018 コーエーテクモゲームス All rights reserved.(C)2011-2018 コーエーテクモゲームス All rights reserved.