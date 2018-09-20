水樹奈々さん37thシングル「WONDER QUEST EP」より「WHAT YOU WANT」ミュージッククリップ公開！　勇ましいロックチューンに注目

9月26日、声優アーティストの水樹奈々さんが、約1年2ヶ月ぶりとなるALL-A-SIDEニューシングル「WONDER QUEST EP」をリリース！ このたび、1曲目に収録される「WHAT YOU WANT」のミュージッククリップ（Short Ver.）が公開となりました。

こちらは、これまでの水樹楽曲にないタイプの勇ましいロックチューン。ミュージッククリップでは、多数のムービングライトを使用し、バンドと共に激しく歌い上げる姿が印象的な“水樹的オルタナティブ”な世界観に仕上がっています。

「WHAT YOU WANT」MUSIC CLIP（Short Ver.）

37thシングル発売情報

■37th Single『WONDER QUEST EP』

発売日：2018年9月26日(水)

品番：KICM-1888

価格：￥1,204＋税

初回製造盤：特殊パッケージ仕様予定

★購入はコチラ

【マキシシングル】水樹奈々/WONDER QUEST EP

【アニメイトオンライン】【マキシシングル】水樹奈々/WONDER QUEST EP

【収録内容】

01. WHAT YOU WANT ‣試聴：https://youtu.be/-FCQ4SDztn8

作詞：しほり

作曲：ats-

編曲：ats-,清水武仁&渡辺徹

★アニメ「モンスターストライク」エンディング･テーマ

☆「WHAT YOU WANT」ミュージッククリップ公開！https://youtu.be/mLkoFx8bwqY

02. 結界 ／ 水樹奈々 feat. 宮野真守 ‣試聴：https://youtu.be/XavEVGb8RRg

作詞：松井五郎

作曲：光増ハジメ

編曲：EFFY

★ゲームアプリ「陰陽師本格的幻想RPG」テーマ曲

03. Birth of Legend

作詞：藤林聖子

作曲：南田健吾

編曲：南田健吾

★スマートフォン向けアプリ「交響性ミリオンアーサー」主題歌

04. Hungry Hungry

作詞：しほり

作曲：加藤裕介

編曲：加藤裕介

★なか卯TV-CMソング

●9月26日発売の37th Single「WONDER QUEST EP」より、「結界-short ver.-」 の先行配信が決定！

■「結界-short ver.」配信スケジュール

2018年9月19日（水）～

･animelo mix

2018年9月20日（木）～

･iTunes

･mora

･レコチョク

2ヶ月連続シングルリリース決定！ 38thシングル発売情報

■38th Single『NEVER SURRENDER』

発売日：2018年10月24日

品番：KICM-1889

価格：￥1,204＋税

初回製造盤：特殊カラーケース仕様予定

★購入はコチラ

【アニメイトオンライン】【主題歌】劇場版 魔法少女リリカルなのは Detonation 主題歌「NEVER SURRENDER」/水樹奈々

【収録内容】

01. NEVER SURRENDER

作詞：水樹奈々

作曲：加藤裕介

編曲：加藤裕介

★劇場版アニメ「魔法少女リリカルなのは Detonation」主題歌

02. GET BACK

作詞：矢吹俊郎

作曲：HAMA-kgn

編曲：EFFY

★劇場版アニメ「魔法少女リリカルなのは Detonation」挿入歌

03. サーチライト

作詞：水樹奈々・藤森真一（藍坊主）

作曲：藤森真一（藍坊主）

編曲：藤間 仁（Elements Garden）

★映画「ふたつの昨日と僕の未来」主題歌

04. 嘆きの華

★TVアニメ「軒轅剣 蒼き曜」オープニングテーマ

作詞：岩里祐穂

作曲：吉木絵里子,華原大輔

編曲：吉木絵里子,華原大輔

弦編曲：前嶋康明

LIVE INFORMATION

★水樹奈々さん、6年ぶりとなる第3弾フルオーケストラライブ開催決定！

☆「NANA MIZUKI LIVE GRACE 2019 -OPUS III-」情報

日程：2019年1月19日(土)・20日(日)

会場：さいたまスーパーアリーナ

☆「水樹奈々スペシャルライブ」情報

日程：2019年3月23日(土)昼夜2回公演

会場：愛媛・ひめぎんホール（愛媛県県民文化会館・メインホール）＜昼／夜2回公演＞

※37th Single（昼公演）／38th Single（夜公演）購入者を対象にチケット抽選販売を実施致します。

☆「NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018＋」情報

＜台湾公演＞

日程：2018年9月29日(土)

会場：台湾・国立体育大学体育館（林口体育館）

＜上海公演＞

日程：2018年10月13日(土)

会場：上海・ヒマラヤセンター大観舞台

※開場/開演時間は変更になる場合がございます。

※会場への直接のお問い合わせは､ご遠慮下さい。

OFFICIAL HP 水樹奈々ホームページ

「NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018」特設サイト