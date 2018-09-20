水樹奈々さん37thシングル「WONDER QUEST EP」より「WHAT YOU WANT」ミュージッククリップ公開！　勇ましいロックチューンに注目

9月26日、声優アーティストの水樹奈々さんが、約1年2ヶ月ぶりとなるALL-A-SIDEニューシングル「WONDER QUEST EP」をリリース！ このたび、1曲目に収録される「WHAT YOU WANT」のミュージッククリップ（Short Ver.）が公開となりました。
こちらは、これまでの水樹楽曲にないタイプの勇ましいロックチューン。ミュージッククリップでは、多数のムービングライトを使用し、バンドと共に激しく歌い上げる姿が印象的な“水樹的オルタナティブ”な世界観に仕上がっています。
「WHAT YOU WANT」MUSIC CLIP（Short Ver.）
37thシングル発売情報
■37th Single『WONDER QUEST EP』
発売日：2018年9月26日(水)
品番：KICM-1888
価格：￥1,204＋税
初回製造盤：特殊パッケージ仕様予定
★購入はコチラ
【アニメイトオンライン】【マキシシングル】水樹奈々/WONDER QUEST EP
【収録内容】
01. WHAT YOU WANT ‣試聴：https://youtu.be/-FCQ4SDztn8
作詞：しほり
作曲：ats-
編曲：ats-,清水武仁&渡辺徹
★アニメ「モンスターストライク」エンディング･テーマ
☆「WHAT YOU WANT」ミュージッククリップ公開！https://youtu.be/mLkoFx8bwqY
02. 結界 ／ 水樹奈々 feat. 宮野真守 ‣試聴：https://youtu.be/XavEVGb8RRg
作詞：松井五郎
作曲：光増ハジメ
編曲：EFFY
★ゲームアプリ「陰陽師本格的幻想RPG」テーマ曲
03. Birth of Legend
作詞：藤林聖子
作曲：南田健吾
編曲：南田健吾
★スマートフォン向けアプリ「交響性ミリオンアーサー」主題歌
04. Hungry Hungry
作詞：しほり
作曲：加藤裕介
編曲：加藤裕介
★なか卯TV-CMソング
●9月26日発売の37th Single「WONDER QUEST EP」より、「結界-short ver.-」 の先行配信が決定！
■「結界-short ver.」配信スケジュール
2018年9月19日（水）～
･animelo mix
2018年9月20日（木）～
･iTunes
･mora
･レコチョク
2ヶ月連続シングルリリース決定！ 38thシングル発売情報
■38th Single『NEVER SURRENDER』
発売日：2018年10月24日
品番：KICM-1889
価格：￥1,204＋税
初回製造盤：特殊カラーケース仕様予定
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【アニメイトオンライン】【主題歌】劇場版 魔法少女リリカルなのは Detonation 主題歌「NEVER SURRENDER」/水樹奈々
【収録内容】
01. NEVER SURRENDER
作詞：水樹奈々
作曲：加藤裕介
編曲：加藤裕介
★劇場版アニメ「魔法少女リリカルなのは Detonation」主題歌
02. GET BACK
作詞：矢吹俊郎
作曲：HAMA-kgn
編曲：EFFY
★劇場版アニメ「魔法少女リリカルなのは Detonation」挿入歌
03. サーチライト
作詞：水樹奈々・藤森真一（藍坊主）
作曲：藤森真一（藍坊主）
編曲：藤間 仁（Elements Garden）
★映画「ふたつの昨日と僕の未来」主題歌
04. 嘆きの華
★TVアニメ「軒轅剣 蒼き曜」オープニングテーマ
作詞：岩里祐穂
作曲：吉木絵里子,華原大輔
編曲：吉木絵里子,華原大輔
弦編曲：前嶋康明
LIVE INFORMATION
★水樹奈々さん、6年ぶりとなる第3弾フルオーケストラライブ開催決定！
☆「NANA MIZUKI LIVE GRACE 2019 -OPUS III-」情報
日程：2019年1月19日(土)・20日(日)
会場：さいたまスーパーアリーナ
☆「水樹奈々スペシャルライブ」情報
日程：2019年3月23日(土)昼夜2回公演
会場：愛媛・ひめぎんホール（愛媛県県民文化会館・メインホール）＜昼／夜2回公演＞
※37th Single（昼公演）／38th Single（夜公演）購入者を対象にチケット抽選販売を実施致します。
☆「NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018＋」情報
＜台湾公演＞
日程：2018年9月29日(土)
会場：台湾・国立体育大学体育館（林口体育館）
＜上海公演＞
日程：2018年10月13日(土)
会場：上海・ヒマラヤセンター大観舞台
※開場/開演時間は変更になる場合がございます。
※会場への直接のお問い合わせは､ご遠慮下さい。