水樹奈々さん37thシングル「WONDER QUEST EP」より「WHAT YOU WANT」ミュージッククリップ公開！　勇ましいロックチューンに注目

9月26日、声優アーティストの水樹奈々さんが、約1年2ヶ月ぶりとなるALL-A-SIDEニューシングル「WONDER QUEST EP」をリリース! このたび、1曲目に収録される「WHAT YOU WANT」のミュージッククリップ(Short Ver.)が公開となりました。

こちらは、これまでの水樹楽曲にないタイプの勇ましいロックチューン。ミュージッククリップでは、多数のムービングライトを使用し、バンドと共に激しく歌い上げる姿が印象的な“水樹的オルタナティブ”な世界観に仕上がっています。

「WHAT YOU WANT」MUSIC CLIP(Short Ver.)

37thシングル発売情報

■37th Single『WONDER QUEST EP』

発売日:2018年9月26日(水)

品番:KICM-1888

価格:¥1,204+税

初回製造盤:特殊パッケージ仕様予定

【収録内容】

01. WHAT YOU WANT ‣試聴:https://youtu.be/-FCQ4SDztn8

作詞:しほり

作曲:ats-

編曲:ats-,清水武仁&渡辺徹

★アニメ「モンスターストライク」エンディング・テーマ

☆「WHAT YOU WANT」ミュージッククリップ公開!https://youtu.be/mLkoFx8bwqY

02. 結界 / 水樹奈々 feat. 宮野真守 ‣試聴:https://youtu.be/XavEVGb8RRg

作詞:松井五郎

作曲:光増ハジメ

編曲:EFFY

★ゲームアプリ「陰陽師本格的幻想RPG」テーマ曲

03. Birth of Legend

作詞:藤林聖子

作曲:南田健吾

編曲:南田健吾

★スマートフォン向けアプリ「交響性ミリオンアーサー」主題歌

04. Hungry Hungry

作詞:しほり

作曲:加藤裕介

編曲:加藤裕介

★なか卯TV-CMソング

●9月26日発売の37th Single「WONDER QUEST EP」より、「結界-short ver.-」 の先行配信が決定!

■「結界-short ver.」配信スケジュール

2018年9月19日(水)~

・animelo mix

2018年9月20日(木)~

・iTunes

・mora

・レコチョク

2ヶ月連続シングルリリース決定! 38thシングル発売情報

■38th Single『NEVER SURRENDER』

発売日:2018年10月24日

品番:KICM-1889

価格:¥1,204+税

初回製造盤:特殊カラーケース仕様予定

【収録内容】

01. NEVER SURRENDER

作詞:水樹奈々

作曲:加藤裕介

編曲:加藤裕介

★劇場版アニメ「魔法少女リリカルなのは Detonation」主題歌

02. GET BACK

作詞:矢吹俊郎

作曲:HAMA-kgn

編曲:EFFY

★劇場版アニメ「魔法少女リリカルなのは Detonation」挿入歌

03. サーチライト

作詞:水樹奈々・藤森真一(藍坊主)

作曲:藤森真一(藍坊主)

編曲:藤間 仁(Elements Garden)

★映画「ふたつの昨日と僕の未来」主題歌

04. 嘆きの華

★TVアニメ「軒轅剣 蒼き曜」オープニングテーマ

作詞:岩里祐穂

作曲:吉木絵里子,華原大輔

編曲:吉木絵里子,華原大輔

弦編曲:前嶋康明

LIVE INFORMATION

★水樹奈々さん、6年ぶりとなる第3弾フルオーケストラライブ開催決定!

☆「NANA MIZUKI LIVE GRACE 2019 -OPUS III-」情報

日程:2019年1月19日(土)・20日(日)

会場:さいたまスーパーアリーナ

☆「水樹奈々スペシャルライブ」情報

日程:2019年3月23日(土)昼夜2回公演

会場:愛媛・ひめぎんホール(愛媛県県民文化会館・メインホール)<昼/夜2回公演>

※37th Single(昼公演)/38th Single(夜公演)購入者を対象にチケット抽選販売を実施致します。

☆「NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018+」情報

<台湾公演>

日程:2018年9月29日(土)

会場:台湾・国立体育大学体育館(林口体育館)

<上海公演>

日程:2018年10月13日(土)

会場:上海・ヒマラヤセンター大観舞台

※開場/開演時間は変更になる場合がございます。

※会場への直接のお問い合わせは、ご遠慮下さい。

