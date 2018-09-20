2018年东京电玩展开幕 电子竞技成热点

2018年东京电玩展开幕

【共同社9月20日电】全球最大规模游戏展“东京电玩展2018”20日在日本千叶市幕张国际会展中心开幕，参展的国内外企业及团体达到668家，刷新最多纪录。为紧跟海外步伐提升通过电子游戏展开较量的“电子竞技”的人气，本届电玩展扩充了相关展示。此外还举办奖金总额达1000万日元（约合人民币61万元）的比赛，通过发布视频争取普及。

在大受关注的电竞展区，除设有能实际进行游戏对战的区域外，还展示游戏机及相关设备。可体验虚拟现实（VR）世界乐趣的游戏和相关服务也将继去年之后再次登场。

VR游戏区展示了能体验到犹如乘坐摩托车以及车型载具参加真正竞赛的游戏。展览负责人表示：“可享受对战乐趣的电竞的人气也波及到了VR领域。”

20日下午，在成为公开比赛项目的雅加达亚运会的足球游戏中获得金牌的日本队选手在凯旋活动中亮相，并与荷兰队展开国际友谊赛。

东京电玩展今年已是第28届。至21日面向相关人士，22日至23日向公众开放。入场费（初中生以上）当天为1200日元，小学生以下免费。主办方预计入场人数将达25万人。面向公众开放期间，将在大型特设舞台举行包括高额奖金大赛在内的8场比赛。

电竞在欧美和韩国受到广泛欢迎，依靠奖金谋生的职业选手也较多。在2022年中国杭州亚运会上，电竞将成为正式比赛项目。日本也将在2019年的茨城国民体育大会上将其列为文化项目。（完）