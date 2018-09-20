〔交通事故死者〕兵庫県で2018年100人に、前年より11日遅く(9/19)

9月19日(水)に兵庫県内で新たに交通事故死者が1人確認され、2018年計100人となりました。262日目での100人到達は2017年より11日遅く、16年より1日早く、15年より41日遅くなっていて、前年同期比では4人減となっています。

都道府県別での交通事故死者計100人到達は愛知県(7/16)、千葉県(7/27)、埼玉県(7/27)、神奈川県(9/7)に次いで5県目です。

【兵庫県内での2018年交通事故死者数】(9月19日現在：速報値)

・ 1月：11人(－3) うち高齢者7人(－1)

・ 2月：14人(＋2) 8人(＋2)

・ 3月： 7人(－9) 5人(－3)

・ 4月：16人(＋8) 8人(＋3)

・ 5月：11人(＋1) 6人(＋4)

・ 6月： 9人(－3) 6人(－1)

・ 7月：12人(－2) 7人(±0)

・ 8月：12人(＋1) 7人(－1)

・ 9月： 8人(＋1)

・2.62日に1人の割合(上半期2.66日/下半期2.53日)

・都道府県別：総数5位 増減数24位 増減率24位 人口10万人比39位

・年間死者数：2017年161人 16年152人 15年171人 14年182人 13年187人

うち高齢者： 86人 80人 84人 103人 103人