〔交通事故死者〕兵庫県で2018年100人に、前年より11日遅く(9/19)

9月19日(水)に兵庫県内で新たに交通事故死者が1人確認され、2018年計100人となりました。262日目での100人到達は2017年より11日遅く、16年より1日早く、15年より41日遅くなっていて、前年同期比では4人減となっています。
都道府県別での交通事故死者計100人到達は愛知県(7/16)、千葉県(7/27)、埼玉県(7/27)、神奈川県(9/7)に次いで5県目です。

【兵庫県内での2018年交通事故死者数】(9月19日現在：速報値)
・ 1月：11人(－3)　うち高齢者7人(－1)
・ 2月：14人(＋2)　　　　　　8人(＋2)
・ 3月： 7人(－9)　　　　　　5人(－3)
・ 4月：16人(＋8)　　　　　　8人(＋3)
・ 5月：11人(＋1)　　　　　　6人(＋4)
・ 6月： 9人(－3)　　　　　　6人(－1)
・ 7月：12人(－2)　　　　　　7人(±0)
・ 8月：12人(＋1)　　　　　　7人(－1)
・ 9月： 8人(＋1)

・2.62日に1人の割合(上半期2.66日/下半期2.53日)
・都道府県別：総数5位 増減数24位 増減率24位 人口10万人比39位
・年間死者数：2017年161人 16年152人 15年171人 14年182人 13年187人
　うち高齢者：　　　 86人　　　80人　　　84人 　　103人 　　103人

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