【祝エミー賞受賞＆DVDリリース！】『ジ・アメリカンズ 極秘潜入スパイ』試写会＆トークショーに潜入！

第70回エミー賞主演男優賞を獲得した『ジ・アメリカンズ 極秘潜入スパイ』のDVDリリース(シーズン1&2)が9月5日(水)より開始!それを記念して、9月19日(水)に第1話の試写会イベントが開催されました。映画評論家・町山智浩さんのトークショーもあり、大盛況!サブタイトルは「町山さんと学ぶ米ソ冷戦期」です(嘘)

まずは、シーズン1第1話の試写会から始まりました!1話からいきなり面白かったですね。

第1話「良き隣人」

筆者はこのドラマ初見だったのですが、めちゃめちゃ楽しめました!

米ソ間の緊張が過去最大に高まる1980年代のアメリカを舞台に、ソ連から送り込まれたS級スパイの夫婦が第3次世界大戦を阻止すべく暗躍する…ざっくり言うとそんな感じなんですが。

↓以下、ふわっと振り返る『ジ・アメリカンズ 極秘潜入スパイ』

こちらは主演のケリー・ラッセル&マシュー・リス

アメリカ市民に成りすますため、偽装結婚し、果てには二人の子供まで授かったフィリップとエリザベス。

郊外に暮らす、ごく普通の典型的なアメリカの一家を装う彼らでしたが…

その裏では誘拐・監禁・ハニートラップに暗殺などなどヤバイことを山ほどこなしています。

ところがご近所さんには、まさにアメリカ国内の”スパイ狩り”を任されるFBI職員が引っ越してくるし、

思春期を迎えた二人の子供たちは両親の仕事に疑問を感じるようになるし、

もともと祖国のための偽装結婚だった二人の夫婦仲にも亀裂が…!!

全ては、世界を核戦争から守るため。

とはいえ二人に降りかかる災難はもはやそれよりも大変かも…⁉

「冷戦期のアメリカに潜伏するソ連のスパイ」…なんてちょっと雲の上というか、作品に入り込めるかな…

とか思って見始めましたが、まったくそんなことはなく。

フィリップやエリザベスが直面する課題は、どこか身近なものばかりです。

「裏社会で暗躍するスパイもの」と「どこの家にもよくあるちょっと困ること」とが上手く混ざり合っている良質なドラマだな、と思いました。

息子役のカイドリック・セラティ&娘役のホリー・テイラーと

町山さんと学ぶ米ソ冷戦期~80年代を振り返ろう~

いきなり話変わったかと思うかもしれませんが、ちゃんとこのドラマの話ですよ!(笑)

試写会の後、ついに映画評論家の町山智浩さんがご登場!

『ジ・アメリカンズ』を全話視聴済みの町山さんが、このドラマの登場人物を紹介するとともに、その魅力を熱く語ってくださいました。

「サザエさんがスパイになった、と思ってもらえれば」(by 町山さん)

ネタバレ全開(笑)のトークが進んだところで、なんとホワイトボードが登場!

ドラマの舞台にもなっている1980年代のアメリカとソ連の関係について、町山さんの解説が始まりました。

「町山さんと学ぶ米ソ冷戦期」という感じです。分かりやすくて面白かったですね!

楽しく解説★これであなたも米ソ冷戦期がよく分かる!

当時の大統領ロナルド・レーガンの指示による、アメリカ国内の厳しい”スパイ狩り”。

一瞬も気を抜けないソ連との緊張関係、そしてソ連の崩壊…。

何か一つ間違えば、今の世界はなくなっていたかもしれない…そんな時代背景が反映されたドラマ『ジ・アメリカンズ』。

町山さんのお話を聞けば聞くほど、リアルに作りこまれている作品だと感じましたね。

海外ドラマboard編集部ではイベントの前に個別インタビューの時間もゲット!

(イベントでお話しされた事も含め)色々な切り口でこの作品の魅力について聞くことができました。

編集部からの最後の質問について町山さんらしいお答えを頂きましたので、紹介します。

―編集部 「もし、町山さんがスパイだとしたら、ドラマのように日常生活は送れますか?」

―町山さん「うーん。フィリップだとしたら?(暫し考える)

僕だったらイロイロ悪い事する前にさっさと亡命しちゃうよ(笑)」

もちろんシリアスなシーンの連続で肩の力を抜く暇がない本作ですが…

そんな中にも夫婦喧嘩や子供たちの世話など、ごく普通の家庭のワンシーンが上手く溶け込んでいて、スパイも一人の人間だったんだなぁと感じる瞬間も多いドラマだと思います。

商品情報

町山さんいわく、「観ていくうちにだんだん良くなるドラマ!」な『ジ・アメリカンズ 極秘潜入スパイ』。

ちなみにSell版には…全シーズンにそれぞれ、町山さんの熱い解説入りのブックレットが封入されているそうですよ!

気になる方は、ぜひお手に取ってみてはいかがでしょう?

「ジ・アメリカンズ 極秘潜入スパイ」

DVDコレクターズBOX(7枚組¥9,000+税)2018年9月5日発売

DVD Vol.1-7 2018年9月5日 レンタル開始

全13話 好評デジタル配信中

発売元:20世紀フォックス ホーム エンターテイメント ジャパン

