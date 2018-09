レオンとの邂逅

兄の消息を求めラクーンシティを訪れたクレア。未曽有の生物災害に巻き込まれた彼女は、赴任途中の新人警官レオンに窮地を救われる。

クレアのサバイバル

心強い仲間と出逢った安堵もつかの間、二人は分断され、それぞれが生き延びる道を探る事に。探索の中、クレアは取り残された少女、シェリーと出逢う。シェリーを生還させる、強い想いがクレアの足を進ませる。

マービン・ブラナー

逃げ込んだ警察署内の数少ない生存者。瀕死の重傷を負いながらも職務への誇り、人間としての誇りを保ち続ける。

シェリー・バーキン

過酷なサバイバルの中、クレアが出逢った少女。彼女との出逢いがクレアの何かを変える。

在りし日の肖像

巨大企業のエリート研究者の父と母、そして最愛の娘。

アネット・バーキン

研究者であり、妻であり、母であるアネット。未曽有の事態の中、彼女はどの貌を見せるのか。

ウイリアム・バーキン

巨大製薬企業アンブレラのエリート研究者であった男。何が彼に人間であることを捨てさせたのか。

G-ウイルス

非道な実験の果てに生み出された最悪のウイルス、“G”。接種した生物=G生物は終わりなき進化と暴走を続けるのみ。

ダディ!

異形となり果てた父に愛娘の悲痛な声は届くのか

レオンのサバイバル

クレアと別れ、みずからの活路を探るレオン。署内では感染したあらゆる生物が脅威となる。

ゾンビ犬

人為的に生み出されたのではなく、警察犬が感染した。その敏捷さ、獰猛さはゾンビ化した人間以上の脅威だ。

真相へ

街からの脱出。活路を探るサバイバルを通じ、図らずともレオンは事件の真相へと近づいてゆく。

G生物の脅威

強烈な攻撃力と不死とも言える生命力を備えたG生物。この事件の核心であり、生還を目指す者にとって最大の障壁だ。

エイダ・ウォン

大規模なパンデミックの渦中にあるラクーンシティでレオンが出逢った謎めいた女性。数少ない生存者なのか、それとも…。

謎の女性との脱出行

レオンの窮地を救った女性エイダ・ウォン。身のこなし、言動から一般の生存者とは思えない。レオンは目的の定かでない謎の女性と脱出行をともにする。

■日本語ボイス キャスト公開!

「バイオハザード RE:2」に日本語ボイスも収録されることが決定!豪華キャストによる日本語音声でもドラマチックなサバイバルホラーがお楽しみいただけます。もちろん英語音声も収録されているので、プレイヤーのお好みで選択が可能です。

レオン・S・ケネディ

森川 智之

森川 智之 クレア・レッドフィールド

甲斐田 裕子

甲斐田 裕子 シェリー・バーキン

佐々木 りお

佐々木 りお エイダ・ウォン

皆川 純子

皆川 純子 マービン・ブラナー

小松 史法

小松 史法 ブライアン・アイアンズ

広瀬 彰勇

広瀬 彰勇 ウィリアム・バーキン

関 俊彦

関 俊彦 アネット・バーキン

林 真理花

