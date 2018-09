「ダウントン・アビー」映画版　公開日が決定！

今月初旬から、撮影がスタートしたばかりの映画版「ダウントン・アビー」。早速、映画公開日が決定した模様です!

2019年9月20日(金)北米で公開

https://tvline.com/2018/09/19/downton-abbey-movie-release-date-september-2019/

映画制作配給会社フォーカス・フューチャーズ(Focus Features) の発表によると、映画版「ダウントン・アビー(タイトル未定)」は、2019年9月20日に北米でリリースされるとのこと!

また、「ジュリアン・フェロウズとギャレス・ニームが率いる制作陣、そして、素晴らしいキャストとスタッフと共に、来年9月、ダウントンの世界を映画でお届けできることをうれしく思っています。」

とも、コメントを発表しました。

Downton Abbey Movie Gets a Release Date

フォーカス・フューチャーズの発表によると、ヒュー・ボンネヴィル、ミシェル・ドッカリー、ローラ・カーマイケル、エリザベス・マクガヴァン、ジム・カーター、ブレンダン・コイル、ジョアン・フロッグガット、フィリス・ローガンなど、オリジナルキャストは、ほぼ全員出演するとのことです。

そして、出演者リストの中にはバイオレット・クローリー役、マギー・スミスの名前も含まれておりました!

IMDbのマギーのフィルモグラフィーにも、【2019 Untitled Downton Abbey Project 】と記入されており、過去の映像を使用するとかではなく、映画で新たなマギー・スミスの出演シーンを見られることになると思います!

英国俳優たちで固めた新キャスト

映画版の新キャストとして名前が挙がっていたのは、映画「ハリー・ポッター」シリーズのドローレス・アンブリッジ役のイメルダ・スタウントン、Netflixドラマ「センス8」のライリー・ブルー役タペンス・ミドルトンなど。

イメルダ・スタウントン

LONDON, ENGLAND - APRIL 08: Imelda Staunton attends The Olivier Awards with Mastercard at Royal Albert Hall on April 8, 2018 in London, England. (Photo by Karwai Tang/WireImage)

フォーカス・フューチャーズ発表による新キャスト

イメルダ・スタウントン、ジェラルディン・ジェームズ、サイモン・ジョーンズ、ディビッド・へイグ、タペンス・ミドルトン、ケイト・フィリップス、スティーヴン・キャンベル・ムーア。

タペンス・ミドルトン

LONDON, ENGLAND - OCTOBER 03: Tuppence Middleton attends the BFI Luminous Fundraising Gala at The Guildhall on October 3, 2017 in London, England. (Photo by Mike Marsland/Mike Marsland/WireImage)

個性的な英国俳優がさらに登場し、楽しみな内容となりそう。

日本での公開日はまだ未定ですが、ぜひとも同時公開してほしいものですね!