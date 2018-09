開発日記トレーラーではアート・ディレクターのスチュアート・キャンベルが「F1 2018」の映像の向上について語っています。もう一つのトレーラーは海外でTVCMとして使われたものになります。

■Twitterキャンペーン概要

グラフィックや映像表現が向上した「F1 2018」を使ってかっこいいスクリーンショットを撮ってください!そのスクリーンショットと、そのスクリーンショットのおすすめポイントに「#F12018ベストショット」をつけてツイートしてください。抽選で10名様に「F1 2018」特製ノートブック&ペンのセットをプレゼント!

「F1 2018」ベストショットキャンペーン

実施時期:9月20日(木)~10月4日(木)23時59分まで

賞品:「F1 2018」特製ノートブック&ペンのセット×10名様

F1 2018 Game - an official product of the FIA Formula One World Championship. (C) 2018 The Codemasters Software Company Limited ("Codemasters"). All rights reserved. "Codemasters”(R), “EGO”(R) and the Codemasters logo are registered trade marks owned by Codemasters.