あす9月21日（金）の沖縄県内の主なイベント

※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

【タイムスビル１階エントランス】「子どもたちに夢を！２０１８ ＲＢＣｉラジオまつり 応援！１８の旅立ち」午前１１時～午後８時（～２２日）

■催し物

琉球夜祭（午後５時半、体験王国むら咲むら、～２３日）▼秋の北海道展（デパートリウボウ、～２４日）▼瀬長島夜市・第２弾 アジアン屋台×東北うまいもの屋台（午後５時、同島サンセットパーク、～２４日）▼もうすぐ３０年 ボーダーインクフェア（ジュンク堂書店那覇店、～３０日）

■音楽

ハッピーコーラスフェスティバル（午後６時半、浦添市てだこホール小ホール）

■講演・研修

古写真トークｉｎ南城市（午後７時、真境名公民館）

■アート・展覧会

芭蕉布の科学（沖縄科学技術大学院大学ＯＩＳＴ、～２２日）▼フォトクラブＢＢ写真展、金城進絵画展～沖縄の島々を巡る旅、ココアートスタジオ水彩画教室第１回草土の会習作展（いずれも那覇市民ギャラリー、～２３日）▼首里・那覇のお菓子たち（那覇市歴史博物館、～２４日）▼全日本写真連盟展巡回展（護佐丸歴史資料図書館、～２４日）▼漫湖みんなで水族館（漫湖水鳥・湿地センター、～２４日）▼考古学から見た首里（那覇市立壺屋焼物博物館、～２７日）▼大昆虫展－小さな虫の大きな世界（宜野湾市立博物館、～３０日）▼９０年代沖縄アイドル展（おんがく村、～３０日）▼オープン記念企画展「コザゲート通り」（沖縄市戦後文化資料展示室ヒストリートＩＩ、～１０月２８日）▼宮城健盛展（県立博物館・美術館、～１０月２８日）▼きらきらひかる展（浦添市美術館、～１０月２８日）