『ロックマン11 運命の歯車！！』「アシッドマン」＆「ツンドラマン」の情報解禁で全ボス集結！

遂に8体のボスが明らかに。

カプコンのPS4/Xbox One/ニンテンドースイッチ/Steam向けアクション『ロックマン11 運命の歯車!!』において、新ボスキャラクター2体の情報を公開しました。

■『ロックマン11 運命の歯車!!』公式サイト

http://www.capcom.co.jp/rockman11/

10月4日の発売日を控え、遂に「アシッドマン」&「ツンドラマン」の公開で8人のボスが明らかに。どちらも個性的なギミックや能力でロックマンの行く手を阻みます。

取扱注意!キケンなマッドサイエンティスト アシッドマン CV:鳥海 浩輔 「アシッドマン」イラスト 化学薬品プラントで様々な薬品の生成を行うロボット。 ワイリーの改造によりマッドサイエンティストのスイッチが入ってしまい、キケンな劇薬の生成に喜びを感じている。 体を劇薬のバリアで包み、劇薬の弾を飛ばして攻撃してくる。バリアを破壊しない事にはダメージを与える事ができない。 組み込まれたスピードギアが発動すると、足元の劇薬プールに飛び込み、 ダイナミックに飛沫を上げながら高速で泳ぎ回り攻撃を仕掛けてくる。 ■アシッドマン ステージ アシッドマンの待つ化学薬品プラント。暴走してしまったこのプラントではさまざまなロボットが危険な薬品の開発を行っている。 触れるだけで大ダメージの劇薬から、廃液の中を泳ぐシチュエーションもある。 足場を踏み外せば劇薬の海へと落ちてしまう。 廃液処理の流れの中を泳ぎ行くロックマン。 トゲに触れてしまうと一撃でアウトだ。 ■特殊武器「アシッドバリア」 アシッドマンを倒すとアシッドバリアが手に入る。 強力な劇薬で攻撃できる武器だが、最大の特徴はその防御能力だ。激しい敵弾を無力化することができる。 アシッドバリアはミサイルなどの敵弾を無力化することができる。 不安定な足場を進むときの攻略で威力を発揮する。 絶対零度で舞う!銀盤のアーティスト ツンドラマン CV:川田 紳司 「ツンドラマン」イラスト 極地開拓&調査用に開発されたロボット。テレビで知ったアイスダンスの魅力にとりつかれ、極地で1人練習を重ねてきた。 とにかく人前で自分のアイスダンスを披露したいという欲求を満たすため、冷気を振りまき踊り続ける。 自慢のアイスダンステクニックを駆使して華麗でスピーディーで危険な舞いを披露する。 スピードギアが発動すると、スピードスケートさながらの高速スケーティング攻撃とスピンジャンプによる絶対零度のブリザード攻撃を仕掛けてくる。 ■ツンドラマン ステージ ツンドラマンのステージは永久凍土に覆われた極地だ。凍結した地面は滑りやすく、また地上では吹雪が吹き荒れている。 繊細な操作が要求されるぞ。 吹雪が吹き荒れる地上。地面も凍結していて思うように前に進めない。 久凍土の奥深くに眠るメカマンモダイン。鋭い牙に加えて氷塊で攻撃してくる。 ■特殊武器「ツンドラストーム」 ツンドラマンの特殊武器、ツンドラストームは絶対零度のブリザードだ。 敵を凍りつかせ、耐久力の低い敵なら そのまま破壊してしまう。 ツンドラストームの凍結力はトーチマンステージの 炎ですら凍りつかせてしまうほどの威力だ。

『ロックマン11 運命の歯車!!』は、2018年10月4日発売予定。希望小売価格は、PS4/ニンテンドースイッチ通常版が4,990円+税、PS4/ニンテンドースイッチ/Steamダウンロード版が4,620円+税、Xbox Oneダウンロード版が4,680円+税、PS4コレクターズ・パッケージ版が6,990円+税、ニンテンドースイッチコレクターズ・パッケージamiibo同梱版が7,990円+税です。

