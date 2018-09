■「'97 草薙 京」、「'97 矢吹 真吾」、「'95 草薙 柴舟」が参戦!

「KOF ALLSTAR」の戦場に、「'97 草薙 京」、「'97 矢吹 真吾」、「'95 草薙 柴舟」が参戦いたします。新ファイターの参戦を記念して、3人の出現確率がアップした「炎の継承者?ピックアップガチャ」が期間限定で登場いたします。

また、「草薙 京」、「矢吹 真吾」、「草薙 柴舟」に装着することで、スペシャルスキルを発動できるようになるバトルカードが出現リストに含まれた「炎の継承者?スペシャルカードピックアップガチャ」も登場いたします。

■「ブルー・マリー」降臨イベント「燃え盛る妬みの炎」を開催!

本アップデートより、新降臨イベントクエスト「燃え盛る妬みの炎」を開催いたします。降臨イベントは、強大なボスと多くの敵が現れる高難易度のクエストです。クリアすることで獲得できるファイターメダルを様々なアイテムと交換することができます。今回開催する新降臨イベントクエストでは、「狂おしき妬みのマリー」を獲得することができます。

また、「ブルー・マリー」に装着すると追加オプションスキルが発動するようになる★5オプションカードを獲得できるバトルカードクエスト「ブルー・マリー・ブルース」を、22日(土)より開催いたします。

