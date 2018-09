PS4『CONCEPTION PLUS 俺の子供を産んでくれ!』発売決定!高画質化や一部演出の強化に加え、マヒルさんの性格もより親しみやすく?

スパイク・チュンソフトは、PS4用ソフト『CONCEPTION PLUS 俺の子供を産んでくれ!』の発売決定を発表しました。

本作は、2012年にPSPで発売された『CONCEPTION 俺の子供を産んでくれ!』に、高画質化や一部演出の強化、新規キャラクター&エピソードを収録など、様々な要素を加えてPS4へと移植した作品です。公式によると、ヒロインの1人「粉月 マヒル」の性格も親しみやすくなっているんだとか!

本作の発売決定にあわせて、「PS4『CONCEPTION PLUS 俺の子供を産んでくれ!』再誕トレーラー」が公開。2018年10月にはTVアニメ化も控えていますので、お楽しみに!

『CONCEPTION PLUS 俺の子供を産んでくれ!』は、2018年冬発売予定。価格は未定です。

©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

茶っプリン