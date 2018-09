■「ドリームアローン -Dream Alone-」概要

ダークなおとぎ話の雰囲気が漂うハードコアアクションゲーム。クローン生成や時空移動など、特殊能力を駆使し、過酷な試練を生き抜け!

ストーリー

ある日、謎の病が村を襲い、人々は次々と昏睡状態に陥る。少年は家族が病に倒れたことをきっかけに、家族と村を救うため、病を止め、人々を救う力を持つというレディ・デスを探す旅へ出た。

特長

ダークなおとぎ話のような世界観

平和な村を襲う謎の病、魔力を持つ鳥、伝説のレディ・デスなど、ダークなおとぎ話のようなストーリーが、カットシーンで描かれる。想像力を掻き立てるカットシーンが君をゲームの世界に誘う。

恐怖感を引き立てるビジュアルとサウンド

薄暗く、重い雰囲気が漂い、モノクロ映画のようなゲーム画面と美しくミニマリズム感の漂うサウンドが恐怖感を引き立てる。

腕を試されるハードコアアクション

行く手には即死トラップや手ごわい敵が待ち受ける。ちょっとしたミスや不注意が死につながる。君は何度も失敗を繰り返しながら進むことになるだろう。果たしてこの試練に耐えられるだろうか。激ムズハードコアアクションに挑戦しよう。

攻略の鍵となるユニークなスキル

特殊能力を使って解かなければならないパズル要素もある。正確にジャンプして走るだけでは不十分。時にはクローン生成で仕掛けを解いたり、時空を切り替える能力を使ったりしながら、先へ進もう。

スクリーンショット

(C) Fat Dog Games by Fat Dog Games S.A. with its registered office in Warsaw, Poland Localization support by Worker Bee Inc. Dream Alone and related rights TM/c of Fat Dog Games by Fat Dog Games S.A., used under license.