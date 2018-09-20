10月13日開催、ekoms企画イベント「ekoms presents IN CLOSET 2018」第二弾出演アーティストを発表！



Maison book girlの所属するekomsが、主催企画イベント「ekoms presents IN CLOSET 2018」を10月13日に新木場STUDIO COASTにて開催、すでにMaison book girl・大森靖子(弾き語り)・Wiennersの出演が発表されているが、本日第二弾アーティストの出演が発表され、全7アーティストのラインナップが明らかになった。

今回発表になったのは、魔法少女になり隊・アバンティーズ・ sora tob sakana・ZOCの4組。どのアーティストも、ジャンルや世界観が大きく異なる7組。イベントとしての興味が一層沸く出演陣が揃った。売り切れが必須となりそうな本イベントのチケットはすでに各プレイガイドにて発売がされているので、忘れないうちに押さえておきたい。

Maison book girlは先日アルバム発売、ワンマン開催の発表をし、年末に向けて勢いを増すばかり。

11月25日のワンマンチケット発売は9月22日よりオフィシャルHP先行となるので、こちらも合わせてチェックしてほしい。



■イベント情報

「ekoms presents IN CLOSET 2018」

開催日時：2018年10月13日（土）

14:00op / 15:00st

会場：STUDIO COAST

東京都江東区新木場2-2-10 TEL. 03-5534-2525

チケット：前売り￥4,500＋1D 、当日￥5,000＋1D

各プレイガイドにて発売中

●企画：株式会社ekoms

●制作：株式会社ポニーキャニオン ライブクリエイティブ本部

●主催：HIP

●出演

Maison book girl

大森靖子(弾き語り)

Wienners

魔法少女になり隊

アバンティーズ

sora tob sakana

ZOC

■Maison book girl情報

2nd Album「yume」特設ページ

URL: http://www.maisonbookgirl.com/yume

■CD発売情報

Maison book girl

11月21(水)発売

2ndアルバム「yume」

○楽曲

全21曲収録予定



○Amazon完全生産限定盤

BRCA－00102 ≫amazon特設サイト 4,500+税

・仕様：2CD(CD+AL inst)/LPサイズケース

※Amazonイベント応募用シリアルコード封入

※完全数量限定生産

【Amazon限定盤：Amazon URL】

・特典あり

https://www.amazon.co.jp/dp/B07HCNT8RP



○完全生産限定盤

PCCA.04731 6,000+税

・仕様：CD+Blu-ray(※6/23ワンマン映像フル) / 限定仕様ケース

【完全生産限定盤：Amazon URL】

・特典あり

https://www.amazon.co.jp/dp/B07HCNT8RP



○通常盤

PCCA.04732 ￥3,000+税

・仕様：CD

【通常盤：Amazon URL】

・特典あり

https://www.amazon.co.jp/dp/B07HCLSZTM

・特典なし

https://www.amazon.co.jp/dp/B07HCNVJHV

★メーカー予約購入先着特典：mbg item/02

アルバム『yume』完全生産限定盤、通常盤／Amazon完全生産限定盤をご予約・ご購入いただいた方に先着で特典[mbg item/02]を差し上げます。

【ご注意】

※特典は数量限定となるため、発売前であってもご予約状況によっては、先に特典プレゼントが終了する場合もございます。

※特典を確実に入手いただけるよう、お早めにお近くのCDショップ、WEBショップで特典についてご確認をいただいた上でのご予約をお勧め致します。

※特典につきましては、一部取り扱いの無いCDショップもございますので、詳細は店舗までお問い合わせください。また、ネット販売につきましても同様に、一部取り扱いの無い場合もございますので、 各WEBショップの告知をご確認ください。

■「おかえりさよなら」MV

URL: https://youtu.be/gMY23biRUkY

■ワンマン情報

Maison book girlワンマンライブ

「Solitude Hotel 6F hiru」

「Solitude Hotel 6F yoru」

日時：11月25日(日)

・Solitude Hotel 6F hiru 12:00 OPEN / 13:00 START 立見

・Solitude Hotel 6F yoru 18:00 OPEN / 19:00 START 座席指定

会場：日本橋三井ホール

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2-2-1 ＣＯＲＥＤＯ室町1 5F

http://www.nihonbashi-hall.jp/pdf/map/access.pdf

チケット：前売り4,500円/ 当日5,000円

○先行チケット発売

9月22日(土)12:00〜 Maison book girl オフィシャルHPにて先行予約開始

○一般発売

10月21日(日)10:00〜 各種プレイガイドにて発売

企画：株式会社ekoms

制作：株式会社ポニーキャニオン ライブエンタテインメントライブクリエイティブ本部

主催：株式会社ポニーキャニオン

■Maison book girl プロフィール

矢川葵、井上唯、和田輪、コショージメグミ、による4人組グループ。 通称ブクガ。

音楽家サクライケンタが楽曲から世界観構築まで全面プロデュースを行い、独自の音楽性やブランディングが施された世界観が話題を呼び、2016年11月メジャーデビュー。2017年4月5日には待望のメジャー1stアルバム「image」を発売。2018年5月17日〜5月19日にイギリス・ブライトンで行われる国際音楽フェス『THE GREAT ESCAPE FESTIVAL2018』に日本代表として出演。

来る11月21日には待望となるメジャー2ndアルバム「yume」を発売、アルバムを引っさげて11月25日には日本橋三井ホールにて「Solitude HOTEL 6F」の開催が決定。



■Maison book girl オフィシャルHP

http://www.maisonbookgirl.com/

■Maison book girl Twitter

Twitter https://twitter.com/maisonbookgirl/

■Maison book girl Instagram

https://www.instagram.com/maisonbookgirl/