【一押し女優】『THE FLASH／フラッシュ」シャンテル・ヴァンサンテンが新作ドラマに出演決定！

DCドラマ『THE FLASH/フラッシュ』でセントラル・シティ警察の刑事パティを演じたシャンテル・ヴァンサンテンが新作SFドラマにキャスティングされた。

このお話の主人公

BEVERLY HILLS, CA - SEPTEMBER 15: Shantel VanSanten arrives at the National Women's History Museum's 7th Annual Women Making History Awards at The Beverly Hilton Hotel on September 15, 2018 in Beverly Hills, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

シャンテル・ヴァンサンテン(Shantel Vansanten)

生年月日:1985年7月25日

出身地:アメリカ・ミネソタ州

身長:173cm

主な出演作:『THE FLASH/フラッシュ』パティ・スピヴォット役/『ザ・シューター』ジュリー役

『THE FLASH/フラッシュ』や『ザ・シューター』などでここ数年、海外ドラマファンの注目を集めている女優のシャンテル・ヴァンサンテンが米Appleで配信予定の新作SFドラマに出演することが明らかになった。

タイトル未定の同作は、宇宙開発競争真っただ中の1960年代を舞台に、ジョエル・キナマン演じるNASAの宇宙飛行士エドワード・ボールドウィンの姿を描き出す。

シャンテルはエドワードの妻であるカレンを演じる。

話題作に出演しながらも、なかなか飛躍できないシャンテルだが、その美しい容姿と確かな演技で、今度こそ大ブレイクを果たしてほしいものだ。