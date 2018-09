『バイオハザード RE:2』最新PV公開!日本語ボイスの豪華キャスト陣も発表

カプコンは、2019年1月25日に国内発売予定となっている『バイオハザード RE:2』の最新PVを公開、さらに本作へ収録される日本語ボイスの豪華キャスト陣を発表しました。

今回公開されたPVは、その仕上がり具合が気になるイベントシーンを中心にまとめられ、クレア、レオン、シェリー、エイダなど、美麗にリファインされたお馴染みのキャラクター達を確認できる映像となっているので、本作注目ユーザーは要チェックです。

