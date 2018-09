ドラマ『名探偵モンク』のスタッフ再集結！デコボコ親子の新作ドラメディ『THE GOOD COP／グッド・コップ』

日本でも絶大な人気を誇るミステリー・コメディ『名探偵モンク』。今回は、同作のクリエイターが手がける新作ドラメディ『THE GOOD COP/グッド・コップ』をご紹介。汚職警官トニー・シニアと、規則を遵守する息子トニー・ジュニア。まるで正反対のデコボコ親子を描いた刑事コメディに注目です!

全米のドラマアワードを席巻した人気ミステリー『名探偵モンク』(2002-2009)。強迫性障害を患う私立探偵モンクが、難解な事件を解決する一風変わったミステリー・コメディです。

同作のスタッフが参加している米Netflixの新作コメディドラマ『THE GOOD COP/グッド・コップ』(2018-)が、2018年9月21日(金)より配信スタート。

デコボコ親子の痛快刑事コメディ

イスラエルの同名ドラマを基にした本作は、『名探偵モンク』を手掛けたアンディ・ブレックマンとランディ・ジスクが再びタッグを組んだ10話構成の話題作。コメディータッチの刑事ドラマです。

人は良いけど悪知恵の働くニューヨーク市警の汚職警官トニー・シニア。その息子のトニー・ジュニアはルール厳守の超真面目警官。父のトニー・シニアは、世離れした息子に対し、恋愛のアドバイスから容疑者のことに至る、世の中の全てを教え込むことに。そんな共同生活に嫌気がさした息子は……。

まるで正反対のデコボコ親子を描いた愉快痛快な傑作ドラメディに注目です。

トニー・シニア役:トニー・ダンザ(Tony Danza)

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 11: Tony Danza attends the Annual Charity Day hosted by Cantor Fitzgerald, BGC and GFI at Cantor Fitzgerald on September 11, 2018 in New York City. (Photo by Presley Ann/Getty Images for Cantor Fitzgerald)

素行不良の元警官トニー・シニアに扮するのは、米ABC局の人気シットコム『Who's the Boss?(原題)』(1984-1992)で主演を務めたトニー・ダンザ。

自身の名を冠したトーク・ショー『The Tony Danza Show(原作)』(1997-1998,2004-2006)ではプレゼンターを務め、近年は映画『クラッシュ』(2004)『ドン・ジョン』(2013)等に出演。

日本での知名度はまだまだ低いものの、本国アメリカでは一定の支持を得ている人気俳優のひとりです。

トニー・ジュニア役:ジョシュ・グローバン(Josh Groban)

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 19: (EXCLUSIVE COVERAGE) Singer-songwriter Josh Groban visits 'The Elvis Duran Show' at Z100 Studio on September 19, 2018 in New York City. (Photo by Roy Rochlin/Getty Images)

息子トニー・ジュニアを演じるのは、グラミー賞4度ノミネートの歌手ジョシュ・グローバン。

歌手活動と並行して俳優業にも専念している彼は、ブロードウェイのミュージカル『ナターシャ、ピエール・アンド・ザ・グレート・コメット・オブ・1812』で舞台進出を果たし、トニー賞ミュージカル部門の主演男優賞にノミネート。

海外ドラマ『アリー my Love』(1997-2002)や、映画『ラブ・アゲイン』(2011)等に端役として出演、テレビシリーズでレギュラーを務めるのは本作『THE GOOD COP/グッド・コップ』が初めてとなります。

Photo: Michele K Short/Netflix

そのほかの出演者は、『シカゴ P.D.』(2014-)『Chicago Justice(原題)』(2007)のモニカ・バルバロ、『THE WIRE/ザ・ワイヤー』(2002-2008)のイザイア・ウィットロック・Jr、映画『モーテル』(2007)のフランク・ホエーリーら。

本作では、ブレックマンとジスクがクリエイター&製作総指揮を務めるほか、ブレックマンは脚本とショーランナーも兼任。さらに、製作総指揮には主演のトニー・ダンザと、『パークス・アンド・レクリエーション』(2009-2015)のハワード・クラインも名を連ね、第1話のディレクターをジスクが担当します。

『名探偵モンク』の精神を受け継ぐ、Ntflixオリジナルシリーズ『THE GOOD COP/グッド・コップ』は、2018年9月21日(金)より配信開始。