■「HOW TO ヒットマン2:パート1『没入』編」公開!

本トレーラーは「ヒットマン2」のサンドボックス型ステージを紹介するトレーラーとなっており、ステージの中でまるで現実世界のように生きるNPCや、プレイヤーのとった行動によりゲームの進行が変わるシステムを紹介しています。

映像では、エージェント47が群衆に影響を与えることで、世界がドミノ倒しのようにダイナミックに変化し、最終的にターゲットの暗殺というひとつの結果を導き出す様子をご覧いただけます。革新的な技術により、ステージの中で生きるキャラクターたちはさらに現実味を増しただけでなく、まるで現実の世界の様に緻密に作りこまれたステージには隠し要素や遊び方も盛りだくさん。

インタラクトできるオブジェクトも増えているため、ミッションに取り組む方法や暗殺方法もさらに豊富になり、これまでのシリーズ作品以上に遊びの幅が広がり、より世界に没入できるようになりました。

「ヒットマン」シリーズは、IO Interactiveが開発する、他にはない自由なゲーム性が人気の大ヒットステルスアクションゲームシリーズです。プレイヤーは伝説の暗殺者エージェント47となり、周囲の状況や自らの武器を使用し、さまざまな暗殺方法でターゲット抹殺のミッションに挑戦します。目的がターゲットの抹殺ただ一つなのに対し、暗殺方法は多種多様。変装、ステルス、交戦、妨害など何でもあり、中には「こんなのあり!?」なユニークな方法も存在します。

最新作となる「ヒットマン2」でもその自由度は健在。太陽光が焦げ付く街中から暗く危険な熱帯雨林まで、世界中に散らばるサンドボックス型のステージを駆け巡り、周囲の状況や自らの武器を使用し、さまざまな暗殺方法でターゲットを仕留めることができます。1つのステージでも異なる方法でターゲットを仕留めたり、一度逃すともう二度と現れない、エルーシブ・ターゲットが出現したりと、何時間でも楽しむことができるボリューム満点の作品です。

今後もさまざまな情報をお届けいたしますので、「ヒットマン2」の最新情報にご期待ください。

HITMAN 2 (C) 2018 IO Interactive A/S. IO Interactive, IOI logo, HITMAN 2, HITMAN 2 logo, and WORLD OF ASSASSINATION are trademarks or registered trademarks ownedby or exclusively licensed to IO Interactive A/S. Distributed by Warner Bros. Home Entertainment Inc. All rights reserved.