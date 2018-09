■「まだまだ続く、夢の大盛夏祭キャンペーン」

「まだまだ続く、夢の大盛夏祭キャンペーン」として、期間中1回のみ行える「11連無料レア召喚」を開催いたします!!まだまだFFBEの夏は終わらない!ぜひお楽しみください!

CGムービー付き「フォルカ&シトラ 2018 夏」や「レジーナ」「クローワ」など全5体の新ユニットが参戦!プレミアムボックスやステップアップ召喚でよりゲットしやすくなっております!

イベント開催期間

9月20日17:00~9月30日23:59

9月25日17:00からは、「晶石」や「限定装備」を獲得しやすいエリアも登場!

■「FF ブレイブエクスヴィアス公式生放送 TGS2018 出張版」

2018年9月23日(日)幕張メッセにて開催される「東京ゲームショウ2018」のスクウェア・エニックスのスタジオブースで「FF ブレイブエクスヴィアス公式生放送 TGS2018 出張版」を公開生放送いたします。

FFBE 広野プロデューサー、宇津木ディレクター、ちゅうにーさん、みそしるさんとMCにタレント今立進さんをお迎えして、今後のアップデートや3周年記念ファン感謝祭の情報をお届けします。

YouTube

https://youtu.be/rBnTK2Kaeyo

ニコニコ生放送

http://live.nicovideo.jp/gate/lv315221699

(C)2015-2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by Alim Co., Ltd.