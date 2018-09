■「Battle Chasers: Nightwar(バトルチェイサーズ:ナイトウォー)」概要

ターン制バトル、奥深いダンジョン探索、冒険の中で語られる重厚なストーリーが魅力の王道JRPGの傑作です。90年代にベストセラーになったアメコミ作家のJoe Madureira氏の大人気コミックブックを元に制作されたRPGです。

対応機種:Nintendo Switch(ニンテンドーeショップからのダウンロード)

配信予定日:2018年10月4日(木)配信開始予定

ジャンル:RPG

プレイ人数:1人

CERO:B(12歳以上対象)

