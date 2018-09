【日常英会話頻出！】3つの副詞のシンプル活用法

僕の個人的な感想として、単語自体は知ってるんだけど、多くの日本人がその“本来の自然な使い方”を知らない3つの副詞を紹介します。 Hopefully、Absolutely、Definitely。 あなたは使えますか?

こんにちは。イギリス英語 通訳者・翻訳者の川合亮平です。

今回のコラムでは、ナチュラルな会話に頻出する3つの副詞を紹介します。

僕の個人的な感想として、

単語自体は知ってるんだけど、多くの日本人がその“本来の自然な使い方”を知らない3つの副詞です。

副詞ってとっても便利なんですよね。

一言でも使えるし、文に付けても使えるし、これだけで流暢さが一気にアップします。

以下の3つの単語、とってもシンプル・簡単なんで、使い方をしっかり理解して、実践してみてくだい!

その1:Hopefully

■読み方:ホープフリ(最初のOにアクセント)

■ひとことの返事として:

A: Are you going to watch the movie this weekend? (週末、あの映画観に行くの?)

B: Hopefully. (観られれば良いんだけど)

●解説:状況によってそれが実現できるかどうかわからないけど、自分の希望としてはそれを願っている、という時に一言でさらっと伝えられます。

■文中にスパイスとして:

A: Hopefully, it won’t rain tonight. (今晩、雨降れへんかったらええねんけどなぁ)

B: Why? (なんで?)

A: I forgot to bring in my clothes! (洗濯物、家に取り込むん忘れてん)

●解説:文中に入れる副詞は、基本的にどの文頭・文中・文尾、どこに入れても通じます。「〜やったらええんやけどなー」という希望感を文に付け加えることができます。

その2:Absolutely

■読み方:アブソルートゥリ(真ん中のUに強めのアクセントを置こう)

■一言の返事として:

A: So is it true that you eat green peppers every day?(ところで、毎日欠かさずピーマンを食べてるってほんま?)

B: Absolutely. (ほんまほんま)

●解説:ひとことの返事としてかなり多用される単語です。「そうですね」という比較的軽い相槌から、「まったくその通り!」という意味の強い相槌まで、単語の発し方によってかなりの汎用性があります。

■文中にスパイスとして:

A: I’m sorry but I’ve only got chicken tonight.(あ、ゴメンやけど、今晩チキンでええ?)

B: Oh, I absolutely can’t eat it. I’m a vegetarian for 35 years. (いや、チキンは絶対食べられへんわ。35年間ベジタリアンやってまんねん)

●解説:absolutelyは基本的に意味の強い単語です。 “絶対”、“他のチョイスは考えられない“、というニュアンスを持ちます。

その3:Definitely

■読み方:ディフィニトィ(最初のEに強くアクセントを置きます)

■一言の返事として:

A: So are we really going to go bungee jumping?(ほんまにバンジージャンプするつもり?)

B: Definitely(もちろんなり)

●解説:“絶対”というベーシックな意味以外では、相手の提案に対して“同意・不同意”する時に使われることが多い副詞です。その場合は、Definitely大賛成、Definitely not絶対イヤ、というニュアンスになります。

■文中にスパイスとして:

A: Okay, now it’s your turn to do gorilla impression. (さて、じゃあ、次はあなたがゴリラのモノマネをする番ですね)

B: I definitely don’t do it. (絶対いや)

●解説:文の意味をしっかりくっきり強調したい時に使える単語です。

いかがでしたでしょうか?

便利で汎用性があり、ナチュラルな響きを醸し出せる副詞、使わない手はないですよ。

川合亮平でした。

★このコラムのご感想、川合亮平へのお仕事のご相談はメールにて:ryoheikawai(at)hotmail.co.jp

川合亮平の関連記事

【3分で学べる】めっちゃ使うイギリス英語講座 〜パフェをイギリス英語で言える?〜 | 海外ドラマboard

【3分で学べる】めっちゃ使うイギリス英語講座 〜”カーナビ”ってイギリス英語で何と言う?〜 | 海外ドラマboard

イギリス英語で「カッパ」って何?【シャーロックで学ぶ”おいしい”イギリス英語】 | 海外ドラマboard

川合亮平の書籍情報

”読みたい洋書が絶対見つかる本屋さん”ジュンク堂書店難波店さんのレイアウト

「なんでやねん」を英語で言えますか? 知らんとヤバいめっちゃ使う50のフレーズ+α Let's speak in Kansai dialect | 川合 亮平, こいけぐらんじ |本 | 通販 | Amazon

”読みたい洋書が絶対見つかる本屋さん”ジュンク堂書店難波店さんご制作のポップ

[CD付]本場のイギリス英語を聞く | 川合 亮平 |本 | 通販 | Amazon

mp3 CD付 つながる英会話 ネイティブとの会話が楽しく続くテクニック50 | 川合 亮平, 石川 恭子 |本 | 通販 | Amazon

世界名作“ひとこと"劇場 読んどけばよかった、でもきっと読まない、名作文学の短すぎるあらすじ101選 (ハーパーコリンズ・ノンフィクション) | ジョン アトキンソン, 川合亮平, 東 佑亮 |本 | 通販 | Amazon