■「スケバンアイドル誕生~最恐アイドル激闘編!?~の巻」

エピソードイベント「スケバンアイドル誕生~最恐アイドル激闘編!?~の巻」を開催いたします。本イベントでは、専用アイテム「EP.レコーダー」を消費しライブステージをプレイすることでイベントポイントが獲得できます。そのイベントポイントの獲得に応じて新エピソードが開放され、最終話まで読破すると、目玉報酬の新ヒメG+カード1枚を獲得することができます。また、イベント期間中は、ゲームタイトル画面のボイスも変化いたします。そちらも合わせてお楽しみください!

開催期間

9月20日(木)16:30~9月27日(木)14:59

ストーリーあらすじ

不良ドラマの生徒役のオーディションを受けることになったロナ、ヒメ、ムラサキ、マツリ。なれないキャラに不安を感じる4人だったが「演劇系に強い学校で演技指導が受けられる」とコニー。そこに向かったみんなを待ち受けていたのは、荒れた校舎と大勢のスケバン!これってもしかして本物の……!?果たして4人の運命やいかにっ!?

新カード紹介

G+ ヒメ オレたちのシマだぜ

GS+ ヒメ バリバリライブ

■「エピソード開催記念キャンペーン」

エピソードイベントの開催を記念したキャンペーンを実施いたします。ライブステージで獲得できる、親密度と経験値が通常よりも多くなっておりますので、イベントに合わせてライブステージに挑戦いたしましょう。ログインボーナスでは、虹色ジャージコニーやオーディションチケットを獲得できます。ぜひご参加ください。

期間

9月20日(木)16:30~9月27日(木)14:59

内容

ライブステージの獲得経験値2倍/獲得親密度1.5倍

■「エピソードイベント記念ログインボーナス」

期間

9月21日(金)00:00~9月27日(木)23:59

■ドリームメダルつき7thオーディションガチャ開催

7thオーディションガチャに「角森ロナ」の新G+カードが登場いたします。本ガチャでは新カードの出現率が通常よりアップしており、初回の11回ガチャは通常の半額である2,500コインで利用可能です。こちらのガチャではおまけとして「ドリームメダル」が取得でき、250枚集めると今回新登場のロナのG+カードを必ず手に入れることができます。

新カード紹介

G+ ロナ 苦しいサラシ

GS+ ロナ バリバリライブ

■「SUSUTA結成記念7th BONUS UPスタールーレットガチャ」

臨時ユニット、SUSUTA(きゅうとな)の結成を記念したガチャを開催いたします。「アレサンドラ・スース」と「臼田スミレ」の出現率はアップされたステップアップガチャとなっております。ステップのたびに回せるルーレットで決定した効果やアイテムなどのボーナスを、Step5で全てまとめて使用&獲得でき、Step5で使えるボーナスで「P確定スターチケット1枚GET」などがございます。初回無料ですので、ご参加ください。

