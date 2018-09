亜沙セルフカバーベストより「背徳シュガー」オリジナルMVアップロード!!　コメントも到着!

ボカロPで和楽器バンドのベーシストとしても活躍する亜沙のセルフカバーベスト「1987」がリリースとなった。

発売日に合わせYouTubeには歌い手、しゅーずの2ndアルバム用に書き下ろした楽曲「背徳シュガー」のオリジナルMVもアップロードされた。

尚、来週からはアコースティックライブツアー「悠久哀歌」vol.2が各地で開催される模様。

【亜沙】背徳シュガー【オリジナルMV】/【Asa】Haitoku sugar【Original MV】

*亜沙コメント

セルフカバーベストアルバム「1987」が9月19日にリリースされることとなりました。

ボカロP、和楽器バンドのベーシスト、その他にも色々な活動をしてきましたが、ソロの作品は5作目。

皆さまのおかげで5枚もアルバムを出すことが出来ました。

今回セルフカバーではありますが、自分の作品をまとめた所謂ベストとなっています。

今応援してくれている方、これから知ってくださる方にとって手に取りやすい1枚になっていると思います。

「1987」お楽しみに!

亜沙

【小林幸子 亜沙】吉原ラメント【五周年記念】

■リリース情報

亜沙セルフカバーベストアルバム

1987 / 亜沙

2018年9月19日(水)発売

◆初回限定盤(2CD+DVD+栞封入*6種のうち1種ランダム封入)

QWCE-00695 ¥3,800+税

POS 4582275379594

<初回限定盤封入特典>

栞封入*6種のうち1種ランダム封入

◆通常盤(2CD)

QWCE-00696 ¥3,000+税

POS 4582275379600

<収録予定曲>

* DISC1

stardust(1987 Ver.)

吉原ラメント

星詠みエンドラヴァー

池袋黄昏ナイトクラブ

明正ロマン

哀愁レインカフェテリア

新宿ソリチュード

鏡の中のメモリーズ

東京デイブレーク

砂漠の雪華

浮気者エンドロール

道玄坂ネオンアパート

六本木ベイビィバタフライ

上海ラヴァー

心象スノーホワイト

未来ページ



* DISC2

背徳シュガー

色恋

天使の歌

黄昏昭和の駅前で

To be continued

木漏れ日メロウ

吉原ラメント/亜沙 feat.小林幸子(Bonus Track)



*DVD

黄昏昭和の駅前で MUSIC VIDEO(Full Ver.)

黄昏昭和の駅前で MUSIC VIDEO OFF SHOT

「吉原ラメント」亜沙 feat.小林幸子 MUSIC VIDEO

東名阪ツアー「鏡花水月」 OFF SHOT

■アコースティックツアー情報

亜沙アコースティックライブツアー「悠久哀歌」vol.2

出演アーティスト:亜沙

Support:広末慧・村田祐一

東京公演Guest:Starving Trancer

チケット代:自由席(整理番号付)5,000円(税別)

※ドリンク代別途

※未就学児入場不可

※撮影カメラが入りますので予めご了承ください。

【東京公演】

2018年9月29日(土)東京カルチャーカルチャー

一部 開場12:00 / 開演13:00

二部 開場15:30 / 開演16:00

〒150-0002

東京都渋谷区渋谷1-23-16 cocoti SHIBUYA(渋谷 ココチ)4階

東京カルチャーカルチャー

http://tcc.nifty.com/

お問合わせ TEL:03-6427-4288(東京カルチャーカルチャー)



【金沢公演】

2018年9月30日(日)金沢・NOEL fusion

一部 開場14:00 / 開演14:30

二部 開場17:00 / 開演17:30

※ドリンク代:ソフトドリンク 500円(アルコール類は+200円)

〒920-0011

金沢市松寺町申100番地

NOEL fusion

http://noel-music.com

お問合わせ TEL:090-3762-3896(NOEL fusion)

【神戸公演】

2018年10月6日(土)神戸煉瓦倉庫K-wave

一部 開場14:00 / 開演14:30

二部 開場17:00 / 開演17:30

〒650-0044

兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目5-5 煉瓦倉庫南棟

神戸煉瓦倉庫K-wave http://fantasia-kobe.jp/kwave/

お問合わせ TEL:078-361-7717(神戸煉瓦倉庫K-wave)

【福岡公演】

2018年10月7日(日)福岡・LIV LABO

一部 開場13:00 / 開演13:30

二部 開場16:00 / 開演16:30

〒810-0041

福岡県福岡市中央区大名1-6-8 バルビゾン96 2F

LIV LABO

http://livlabo.wixsite.com/livlabo

お問合わせ TEL:092-791-6009(LIV LABO)

《チケット情報》

◇一般発売

2018年 9月 1日(土)AM10:00

URL:http://eplus.jp/asa/