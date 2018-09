アニソン専門配信サービス「アニュータ」2018年夏のゲーム楽曲再生ランキングを発表！　第1位は『バンドリ！』のPoppin'Party楽曲！

アニソン定額配信アプリ「アニュータ」が、東京ゲームショウ2018開催に先駆け、2018年夏にアニソンファンに多く聴かれたゲーム楽曲TOP30を集計、発表しました!

再生数で1位となったのは、『バンドリ! ガールズバンドパーティ!』に収録された、ゲーム内バンド/声優ユニットPoppin’Partyの楽曲『二重の虹(ダブル レインボウ)』。

8/24~26に開催された大型アニソンライブイベント「Animelo Summer Live 2018」(アニサマ)にも出演した同アーティストの楽曲は、本ランキング30曲中に5曲がランクインし、アニソンファンに強く支持されていることが分かる結果となりました。

ゲームタイトルでは、『バンドリ! ガールズバンドパーティ!』のほか、『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル』収録の楽曲が数多くランクイン。女性をメインターゲットとした『アイドリッシュセブン』も含め、音楽ゲームの楽曲が人気を博しています。

一方で、音楽ゲームではないアプリゲーム『Fate/Grand Order』関連楽曲でも、坂本真綾さんが歌う主題歌が、第1部・第2部・アーケード版と揃ってランクインし、同タイトルの人気を物語る結果となりました。

特に、2018年1月からアニュータ独占先行配信となった第2部主題歌「逆光」は根強い人気を博し、常に再生数上位をキープ。今回のランキングでは、ゲーム作品別に再生数を合算したトップ10も集計されているので、合わせてご覧ください。

また、今回は集計外となりますが、ゲームを原作としたアニメ作品では、『シュタインズ・ゲート ゼロ』、『ロード オブ ヴァーミリオン 紅蓮の王』、『艦隊これくしょん~艦これ~』といった作品の関連楽曲も数多く再生されています。

アニュータでは、アニソンファンの動向調査として、今後もさまざまなランキングを発表していく予定。現在「アニュータ」では、初月1ヶ月無料のキャンペーンが実施されているので、ぜひこの機会にお試しください♩

● 集計情報

集計期間:2018年8月1日~2018年8月31日

集計方法: アニュータアプリのサービス内で、日本国内にて再生された楽曲のうち、ゲーム作品またはゲームを含む複合メディアプロジェクト作品の関連楽曲で、ゲーム内に収録されているものを抽出。再生数順にて集計。

2018年夏 “ゲーム楽曲再生ランキング ベスト30”

(再生数順/集計期間:2018年8月1日~8月31日)

1.二重の虹(ダブル レインボウ)/Poppin'Party

バンドリ! ガールズバンドパーティ!

2.未来の僕らは知ってるよ/Aqours

ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル

3.逆光/坂本 真綾

Fate/Grand Order

4.ホップ・ステップ・ワーイ!/Aqours

ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル

5.WATER BLUE NEW WORLD/Aqours

ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル

6.最高(さあ行こう)!/Poppin'Party

バンドリ! ガールズバンドパーティ!

7.勇気はどこに?君の胸に! /Aqours

ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル

8.ティアドロップス/Poppin'Party

バンドリ! ガールズバンドパーティ!

9.アソシエイト/八乙女 楽 (CV.羽多野 渉)

アイドリッシュセブン

10.色彩/坂本 真綾

Fate/Grand Order

11.HAPPY PARTY TRAIN/Aqours

ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル

12.空白/坂本 真綾

Fate/Grand Order Arcade

13.青空Jumping Heart/Aqours

ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル

14.Neo-Aspect/Roselia

バンドリ! ガールズバンドパーティ!

15.ときめきエクスペリエンス!/Poppin'Party

バンドリ! ガールズバンドパーティ!

16.MY舞☆TONIGHT/Aqours

ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル

17.WONDERFUL STORIES/Aqours

ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル

18 .DIAMOND FUSION/TRIGGER

アイドリッシュセブン

19.MIRACLE WAVE/Aqours

ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル

20.恋になりたいAQUARIUM/Aqours

ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル

21.雨/MEZZO"

アイドリッシュセブン

22.WiSH VOYAGE/IDOLiSH7

アイドリッシュセブン

23.星空のフロア/わか from STAR☆ANIS & るか from AIKATSU☆STARS!

アイカツ!フォトonステージ

24.Awaken the power/Saint Aqours Snow

ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル

25.ナナツイロ REALiZE/IDOLiSH7

アイドリッシュセブン

26.キラキラだとか夢だとか ~Sing Girls~/Poppin'Party

バンドリ! ガールズバンドパーティ!

27.Wake Up, Get Up, Get Out There/Lyn

ペルソナ5

28.君の瞳を巡る冒険/Aqours

ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル

29.Reason!!/315 STARS

アイドルマスター SideM LIVE ON ST@GE!

30.Hey-day狂騒曲/Afterglow

バンドリ! ガールズバンドパーティ!

2018年夏 “ゲーム楽曲再生数 作品別トップ10”

(再生数順/集計期間:2018年8月1日~8月31日)

1.ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル

2.バンドリ! ガールズバンドパーティ!

3.アイドリッシュセブン

4.Fate/Grand Order

5.プリパラ

6.アイカツ!フォトonステージ

7.ペルソナ5

8.アイドルマスター SideM LIVE ON ST@GE!

9.第2次スーパーロボット大戦α

10.アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ

※アニュータアプリ総合での日本国内再生数トップ200曲のうち、ゲーム作品またはゲームを含む複合メディアプロジェクト作品の関連楽曲で、ゲーム内に収録されているものを抽出し、ゲーム作品ごとに再生数を合算して集計。

「アニュータ」とは

「アニュータ」は、日本初の、アニソン、2.5次元ミュージカル、ゲームなどに特化した音楽定額配信サービスです。2018年9月現在、6万曲以上の楽曲が配信されており、今後も続々と追加されていく予定です。「アニュータ」では、初月1ヶ月無料(※)のキャンペーンを実施しております。ぜひこの機会に「アニュータ」をお試しください。

※初回1ヶ月無料:iOS版は翌月同日から、Android版は31日間が経過した後に課金が開始されます。初回1ヶ月無料はお一人さま1回限りの適用となりますのでご注意ください。

