『つくもがみ貸します』第10話「檳榔子染」の先行場面カット到着！　借金の返済に悩む出雲屋に、うさぎの櫛を高値でも売って欲しいという武士が現れて……

NHK総合テレビにて放送中のTVアニメ『つくもがみ貸します』。9月23日(日)放送の第10話「檳榔子染」より、先行場面カット&あらすじ、スタッフ情報が公開となりました。

20両もの借金を抱えている出雲屋。損料屋の品物を売ろうと綱元が提案しますが、清次は断ります。しかし、お金を工面する策もありません。そんなとき、うさぎの櫛を高値でもいいから欲しいという武士が出雲屋に現れ……。

第十幕「檳榔子染」● あらすじ

出雲屋には現在、20両もの借金がありその返済期限が迫っていた。清次は貸し手である網元に頼み込み返済を一か月だけ待ってもらう。

網元は損料屋の品物を売ってお金を作ることを勧めてくるが、清次はその提案を断る。ただ20両はあまりにも大金で、他にめぼしい金策も見つからない。

そんな中、高田藩の上川弥右衛門という武士が出雲屋に現れ、うさぎの櫛をどんな高値でもいいから売って欲しいと言ってくる。

● スタッフ

脚本:浦沢義雄

絵コンテ・演出:長岡義孝

総作画監督:鈴木美咲

作画監督:谷野美穂、小美戸幸代、宮西多麻子、シン・ヒョンシク

EDのMVに小松未可子が出演!ノンクレジットOP&EDを期間限定にて公開!

お紅役の小松未可子さんがEDのミュージックビデオに出演! 倉木麻衣さんのファンを公言し、TV、ラジオ、ネット対談で何度か共演が実現しているものの、同じ作品内での共演はこれが初! 雅で幻想的な映像をお楽しみください!

▼倉木麻衣「今宵は夢を見させて」ミュージックビデオ(ShortVer.)

また、TVアニメ『つくもがみ貸します』のノンクレジットOP&EDを期間限定で公開! 豪華アーティストの楽曲とアニメがシンクロした映像を、この機会にぜひご覧ください!

▼ノンクレジットOP「Get Into My Heart」MIYAVI vs シシド・カフカ



▼ノンクレジットED「今宵は夢を見させて」倉木麻衣

● 各楽曲はデジタル配信にてリリース!

・OP「Get Into My Heart」MIYAVI vs シシド・カフカ

作品情報

TVアニメ「つくもがみ貸します」

英題:We Rent Tsukumogami

● 放送情報

NHK総合テレビにて毎週日曜24:10~放送中!

(関西地方は日曜24:50~)

※放送日時は変更になる場合がございます。

FODにて毎週日曜26:40に最新話を配信。

● INTRODUCTION

江戸は深川、仲町にて損料屋・出雲屋を営む、お紅と清次という姉弟がいた。損料屋というのは、日用品から骨董品、そして美術品とありとあらゆる品をいくらかで客に貸し出す商いのこと。

ただこの出雲屋が取り扱う道具たちが、他の店のものと一味も二味も違うのは、作られてから百年以上が過ぎ、魂を宿した「つくもがみ」という一種の妖のようなものになってしまっているところ。

お客の元に貸し出されては、色々な話を聞いて来て、噂話を繰り広げる「つくもがみ」たち。人が良く情け深いお紅と清次は、そんな「つくもがみ」たちの力を借りながらこの町で起こる大小さまざまな騒動を解決していく。

江戸の町に花開く「つくもがみ」と人間たちとが織り成す悲喜こもごもの人情噺、骨の髄までとくとご堪能あれ―――。

● STAFF

原作:畠中 恵(角川文庫/KADOKAWA刊)

監督:むらた雅彦

シリーズ構成:下山健人

キャラクター原案:星野リリィ

キャラクターデザイン:谷野美穂・吉沼裕美

美術監督:村本奈津江

色彩設計:岡 亮子

撮影監督:蒲原有子

音響監督:えびなやすのり

音楽:佐藤五魚

OPアーティスト:MIYAVI vs シシド・カフカ

EDアーティスト:倉木麻衣

制作:トムス・エンタテインメント

アニメーション制作:テレコム・アニメーションフィルム

OPテーマ:MIYAVI vs シシド・カフカ「Get Into My Heart」

EDテーマ:倉木麻衣「今宵は夢を見させて」

● CAST

清次:榎木淳弥

お紅:小松未可子

佐太郎:櫻井孝宏

野鉄:奈良 徹

月夜見:仲野 裕

五位:平川大輔

お姫:明坂聡美

うさぎ:井口裕香

ナレーション:片岡愛之助

