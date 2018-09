【エミー賞2018】受賞者たちの超豪華ファッションウォッチ

17日、ドラマ界のアカデミー賞とも言われるエミー賞授賞式が今年も開催されました!注目作品がたくさんノミネートされており、かなりの接戦となった今季。レッドカーペットには続々とセレブたちが登場。今回は、見事受賞したセレブたちの煌びやかなファッションをご紹介いたします。

ドラマ部門作品賞「ゲーム・オブ・スローンズ」エミリア・クラーク

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: Emilia Clarke attends the 70th Emmy Awards - Arrivals at Microsoft Theater on September 17, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by David Crotty/Patrick McMullan via Getty Images)

見事ドラマ部門作品賞に輝いたドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」デナーリス役のエミリア・クラーク。

超キュートな笑顔のエミリアのドレスは、ブラックベースにフラワーモチーフが施された大人可愛いデザイン。

こちらのドレスはディオールのもの。

ドラマ部門 主演男優賞マシュー・リス

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: Matthew Rhys attends FOX Broadcasting Company, FX, National Geographic and 20th Century Fox Television 2018 Emmy Nominee Party at Vibiana on September 17, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Tibrina Hobson/Getty Images)

「ジ・アメリカンズ」フィリップ・ジェニングス役のマシュー・リスが見事主演男優賞に。

ベーシックなタキシード姿がとっても素敵です!

パンツの裾からチラリと見える赤いソックスがオシャレ!

ドラマ部門 主演女優賞クレア・フォイ

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: Claire Foy poses with the Outstanding Lead Actress in a Drama Series award for 'The Crown' in the press room on September 17, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Dan MacMedan/Getty Images)

ドラマ「ザ・クラウン」エリザベス2世役のクレア・フォイが主演女優賞。

シンプルで美しいカットラインのドレスは、カルバン・クライン バイ アポイントメントのもの。

真っ赤なリップが、ドレスの美しさをより一層引き立てています。

ドラマ部門 助演男優賞ピーター・ディンクレイジ

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: Peter Dinklage poses at the 70th Emmy Awards on September 17, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

「ゲーム・オブ・スローンズ」ディリオン・ラニスター役で高い評価を受けた、ピーター・ディンクレイジが見事助演男優賞に。

彼は、軟骨発育不全による小人症と言う先天性の病気の為身長は132cmなのですが、そうは感じさせない存在感で人々を魅了しています。

ネイビーのシンプルなスリム系のスーツがいい感じ!

ドラマ部門 助演女優賞タンディ・ニュートン

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: Thandie Newton poses at the 70th Emmy Awards on September 17, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

「ウエストワールド」メイヴ・ミレイ役のタンディ・ニュートンがドラマ部門の助演女優賞に。

オリエンタルの雰囲気を感じさせる個性的なデザインのドレスは、ブランドン・マックスウェルのもの。

似合う人を選びそうなドレスですが、タンディは見事に着こなしています。

コメディ部門 主演男優賞ビル・ヘイダー

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: Bill Hader accepts the Outstanding Lead Actor in a Comedy Series award for 'Barry' during the 70th Emmy Awards on September 17, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Neilson Barnard/FilmMagic)

テレビドラマシリーズ「バリー」で製作総指揮、共同クリエイター、監督、脚本、主演バリー役を務めて、見事主演男優賞を受賞下、ビル・ヘイダー。



彼もベーシックなタキシード姿で、男性らしい上品さを演出。

多彩なビルから目が離せません!

コメディ部門 主演女優賞レイチェル・ブロズナハン

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: Rachel Brosnahan poses at the 70th Emmy Awards on September 17, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

アメリカ合衆国のコメディ歴史ドラマ、「マーベラス・ミセス・メイゼル」で、ユダヤ人の専業主婦ミリアム・メイゼルを演じたレイチェル・ブロズナハンが、見事主演女優賞に!

ショルダー部分が特徴的なデザインのドレスは、ウエディングドレスで有名なオスカー・デ・ラ・レンタのもの。耳に輝くイヤリングは、ティファニー。

しっとりとした大人の上品さが溢れてますね!

コメディ部門 助演男優賞ヘンリー・ウィンクラー

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: Henry Winkler poses at the 70th Emmy Awards on September 17, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

ドラマ「バリー」で演劇クラスの講師ジーン役を演じたヘンリー・ウィンクラーは、コメディ部門の助演男優賞に輝きました。



俳優以外に、映画プロデューサー、映画監督、テレビディレクターなどの顔も持っている、キャリアも「顔」もながーいヘンリー。



この日は、ダンディなおじ様らしいシンプルなスーツに、ライムグリーンのネクタイで登場。

このネクタイが、全体の雰囲気をパッと明るくしてくれて、オシャレなワンポイントになっていますね!

コメディ部門 助演女優賞アレックス・ボースタイン

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: Alex Borstein poses with the Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series award for 'The Marvelous Mrs. Maisel' in the press room on September 17, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Dan MacMedan/Getty Images)

「マーベラス・ミセス・メイゼル」でスージー・マイヤソン役を演じ、助演女優賞に輝いたアレックス・ボースタイン。

彼女のドレス、実は、自身の結婚式で実際に着たウェディングドレスなんです!20年前のものなんだとか!

2014年に映画監督ジャクソン・ダグラスと15年の結婚生活に終止符を打ったアレックスは、

「結婚は続かなかったけど、ドレスは違った。新しい息吹を与えて、今では私のエミー賞用ドレスになったわけ。本当のことよ」と前向きに語ったそうです。

リミテッド・シリーズ部門 主演男優賞ダレン・クリス

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: Darren Criss poses with the Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie award for 'The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story' in the press room on September 17, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Dan MacMedan/Getty Images)

ドラマ「アメリカン・クライム・ストーリー/ヴェルサーチ暗殺」で、実在した連続殺人鬼アンドリュー・クナナンを演じて主演男優賞を受賞した俳優のダレン・クリス。

受賞スピーチの際、婚約者のミア・スウィアーに感謝と愛の言葉を口にして、ファンをメロメロに。

そんなダレンは、オールブラックの個性的なデザインのタキシードで登場。

ダンディで大人なダレンにすごくマッチしてます。

ちなみに靴は、クリスチャン・ルブタンのもの。



リミテッド・シリーズ部門 主演女優賞レジーナ・キング

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: Regina King attends HBO's Post Emmy Awards reception held at The Plaza at the Pacific Design Center on September 17, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Tran/FilmMagic)

ドラマ「運命の7秒」ラトリス・バトラー役を演じたレジーナ・キングが、ミリテッド・シリーズ部門主演女優賞に。

胸元のカットがオシャレなライムグリーンのドレスは、とっても爽やかな印象!

いかがでしたか?

見事受賞を果たしたセレブたちの笑顔とファッションがとっても眩しい!

来年はどんな授賞式になるのか、今から楽しみです。