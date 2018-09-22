【ラグビー トップリーグ第4節】サントリーがNECを破る

ラグビー 試合サマリー

ジャパンラグビートップリーグ18-19第4節は9月22日 (土)、ニッパ球でサントリーサンゴリアス vs NECグリーンロケッツの試合が行われた。前半をサントリー 33 - 19 NECで折り返し、最終スコアをサントリーが47 - 31でNECを降して、16点差での見事な勝利となった。

詳細を確認する

メンバー

■ サントリーサンゴリアス

1　　森川由起乙

2　　北出卓也

3　　セミセタラカイ

4　　ジョー・ウィーラー

5　　真壁伸弥

6　　ツイヘンドリック

7　　西川征克

8　　ジョーダン・スマイラー

9　　流大 (Cap)

10　　マット・ギタウ

11　　塚本健太

12　　中村亮土

13　　村田大志

14　　尾崎晟也

15　　松島幸太朗

16　　中村駿太

17　　金井健雄

18　　畠山健介

19　　飯野晃司

20　　小澤直輝

21　　マット・ルーカス

22　　田村煕

23　　中鶴隆彰

■ NECグリーンロケッツ

1　　瀧澤直

2　　川村慎

3　　田中光

4　　サム・ジェフリーズ

5　　細田佳也

6　　スコット・ヒギンボッサム

7　　大和田立

8　　ジョージ・リサレ

9　　中嶋大希

10　　スティーブン・ドナルド

11　　飯山竜太

12　　森田洋介 (Cap)

13　　アマナキ・サヴィエティ

14　　後藤輝也

15　　松浦康一

16　　臼井陽亮

17　　前島利明

18　　土井貴弘

19　　サナイラ・ワクァ

20　　亀井亮依

21　　木村友憲

22　　釜池真道

23　　高平祐輝

この記事へのお問い合わせ

This kiji is powered by

Follow

Player!

on

©株式会社ookami