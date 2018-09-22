【ラグビー トップリーグ第4節】サントリーがNECを破る

ジャパンラグビートップリーグ18-19第4節は9月22日 (土)、ニッパ球でサントリーサンゴリアス vs NECグリーンロケッツの試合が行われた。前半をサントリー 33 - 19 NECで折り返し、最終スコアをサントリーが47 - 31でNECを降して、16点差での見事な勝利となった。
メンバー
■ サントリーサンゴリアス
1 森川由起乙
2 北出卓也
3 セミセタラカイ
4 ジョー・ウィーラー
5 真壁伸弥
6 ツイヘンドリック
7 西川征克
8 ジョーダン・スマイラー
9 流大 (Cap)
10 マット・ギタウ
11 塚本健太
12 中村亮土
13 村田大志
14 尾崎晟也
15 松島幸太朗
16 中村駿太
17 金井健雄
18 畠山健介
19 飯野晃司
20 小澤直輝
21 マット・ルーカス
22 田村煕
23 中鶴隆彰
■ NECグリーンロケッツ
1 瀧澤直
2 川村慎
3 田中光
4 サム・ジェフリーズ
5 細田佳也
6 スコット・ヒギンボッサム
7 大和田立
8 ジョージ・リサレ
9 中嶋大希
10 スティーブン・ドナルド
11 飯山竜太
12 森田洋介 (Cap)
13 アマナキ・サヴィエティ
14 後藤輝也
15 松浦康一
16 臼井陽亮
17 前島利明
18 土井貴弘
19 サナイラ・ワクァ
20 亀井亮依
21 木村友憲
22 釜池真道
23 高平祐輝