「自由に働くのが自分に合っている」ホフディラン・小宮山雄飛の“働き方”

“現代の働き方を考える”というテーマのもと、9月17日(月・祝)に放送されたTOKYO FMの特別番組・ホリデースペシャル「ing presents All You Need is Glide」。Ginza Sony Park(銀座ソニーパーク)にあるTOKYO FM | Ginza Sony Park Studioにホフディランの小宮山雄飛さんゲストに迎え、パーソナリティの堀内貴之(「シンクロのシティ」)とともにお届けしました。

ホフディランの小宮山雄飛さん(右)、ピラティスインストラクターの千葉絵美さん

放送当日はTOKYO FMが銀座ソニーパークをジャックし、“アイデアが浮かびやすい状態”を作り出すオフィスチェアー・コクヨ「ing」を各所に設置。体の微細な動きに合わせて360度自由に揺れ、体と脳を活性化させる革新的なイスを、多くの人が体験しました。

ingを使ったエクササイズ・イベントを開催

この日、銀座ソニーパーク地下にあるローラースケート場では、ピラティスインストラクター・千葉絵美さんによる、ingを使ったエクササイズ・イベントが開かれました。会場には20脚ほどのingが並び、親子連れからカップルまで幅広い年齢の参加者がユニークなレッスンを受講しました。前後左右に揺れるイスの特徴を活かしたエクササイズに、参加した子どもたちも大はしゃぎ!

レッスンには、番組ゲストのホフディラン・小宮山雄飛さんも特別参加しました。片足だけを伸ばしてバランスをとり、腸腰筋(骨盤まわりの筋肉)を鍛えるトレーニングに小宮山さんは大苦戦。「足を上げているだけなのにプルプルして結構キツい……こんなに疲れるのか!」と思わずつぶやきます。

トレーニング体験後、小宮山さんは地上フロアにあるTOKYO FMのサテライトスタジオへ移動して番組にゲスト出演。この日の番組テーマは「働き方、ワークスタイルの見直し」。“座りすぎ大国を、救え”というingのコンセプトにちなんだものです。

ミュージシャンという肩書きだけでなく、コラムニストやカレー研究家、飲食店オーナーの顔も持つ小宮山さんは、「何かしていないと落ち着かない。風呂にもパソコンを持っていきます。物思いにふけるのも3分が限界」と、マルチに活動する理由を明かしました。続けて、「自由に働くのが自分に合っている」と言い、ホフディランとして最初に所属した音楽事務所も「自由にやらせてくれた」と話します。自分たちで“勝手に”Webサイトを作成し、Tシャツを作って販売したこともあるそうで「20年前にしては、変わったことをしていたと思う」と当時を振り返りました。

最後に、小宮山さんに“働き方”についてたずねると、「自分の好きなことなら大変なことでも乗り切れる」とのこと。続けて、「面白そうな仕事はだいたい受けちゃう。次の日にいろいろ仕事がつまっていたら、楽しくなって快眠できる」と笑顔で語りました。

