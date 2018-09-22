【J2第34節】甲府が岡山から逃げ切り勝利

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第34節は9月22日 (土)、山梨中銀スタジアムでヴァンフォーレ甲府 vs ファジアーノ岡山の試合が行われました。

前半、甲府は岡山に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。

前半終了時点で、甲府は2点、岡山は0点と、リードして後半を迎えます。

後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。

最終スコアは2 - 0となり、甲府は、2点の差をつけての、見事な勝利です。

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メンバー

■ ヴァンフォーレ甲府

GK 23 岡 大生

DF 18 道渕 諒平

DF 22 小出 悠太

DF 3 ビョン ジュンボン

DF 6 エデル リマ

DF 35 高野 遼

MF 24 曽根田 穣

MF 40 小椋 祥平

MF 26 佐藤 和弘

MF 19 小塚 和季

FW 29 ジュニオール バホス

GK 31 岡西 宏祐

DF 2 湯澤 聖人

DF 4 山本 英臣

DF 34 今津 佑太

MF 7 堀米 勇輝

MF 15 フェフージン

FW 17 金園 英学

■ ファジアーノ岡山

GK 22 一森 純

DF 31 下口 稚葉

DF 5 増田 繁人

DF 6 喜山 康平

MF 39 高橋 壮也

MF 14 上田 康太

MF 7 伊藤 大介

MF 8 塚川 孝輝

MF 11 三村 真

FW 9 イ ヨンジェ

FW 19 仲間 隼斗

GK 13 金山 隼樹

DF 23 久保 飛翔

MF 2 澤口 雅彦

MF 17 関戸 健二

MF 10 大竹 洋平

FW 37 ジョン チュングン

FW 16 リカルド サントス

スタッツ

甲府岡山CK数44PK数00オフサイド数42シュート数115直接FK数1212警告数21退場数00間接FK数52