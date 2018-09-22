【J2第34節】甲府が岡山から逃げ切り勝利

J2リーグ第34節は9月22日 (土)、山梨中銀スタジアムでヴァンフォーレ甲府 vs ファジアーノ岡山の試合が行われました。
前半、甲府は岡山に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。
前半終了時点で、甲府は2点、岡山は0点と、リードして後半を迎えます。
後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。
最終スコアは2 - 0となり、甲府は、2点の差をつけての、見事な勝利です。
メンバー
■ ヴァンフォーレ甲府
GK 23 岡 大生
DF 18 道渕 諒平
DF 22 小出 悠太
DF 3 ビョン ジュンボン
DF 6 エデル リマ
DF 35 高野 遼
MF 24 曽根田 穣
MF 40 小椋 祥平
MF 26 佐藤 和弘
MF 19 小塚 和季
FW 29 ジュニオール バホス
GK 31 岡西 宏祐
DF 2 湯澤 聖人
DF 4 山本 英臣
DF 34 今津 佑太
MF 7 堀米 勇輝
MF 15 フェフージン
FW 17 金園 英学
■ ファジアーノ岡山
GK 22 一森 純
DF 31 下口 稚葉
DF 5 増田 繁人
DF 6 喜山 康平
MF 39 高橋 壮也
MF 14 上田 康太
MF 7 伊藤 大介
MF 8 塚川 孝輝
MF 11 三村 真
FW 9 イ ヨンジェ
FW 19 仲間 隼斗
GK 13 金山 隼樹
DF 23 久保 飛翔
MF 2 澤口 雅彦
MF 17 関戸 健二
MF 10 大竹 洋平
FW 37 ジョン チュングン
FW 16 リカルド サントス
スタッツ
甲府岡山CK数44PK数00オフサイド数42シュート数115直接FK数1212警告数21退場数00間接FK数52