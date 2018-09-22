【J2第34節】甲府が岡山から逃げ切り勝利

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第34節は9月22日 (土)、山梨中銀スタジアムでヴァンフォーレ甲府 vs ファジアーノ岡山の試合が行われました。
前半、甲府は岡山に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。
前半終了時点で、甲府は2点、岡山は0点と、リードして後半を迎えます。
後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。
最終スコアは2 - 0となり、甲府は、2点の差をつけての、見事な勝利です。

詳細を確認する

メンバー

■ ヴァンフォーレ甲府

GK　23　岡　大生
DF　18　道渕　諒平
DF　22　小出　悠太
DF　3　ビョン　ジュンボン
DF　6　エデル　リマ
DF　35　高野　遼
MF　24　曽根田　穣
MF　40　小椋　祥平
MF　26　佐藤　和弘
MF　19　小塚　和季
FW　29　ジュニオール　バホス

GK　31　岡西　宏祐
DF　2　湯澤　聖人
DF　4　山本　英臣
DF　34　今津　佑太
MF　7　堀米　勇輝
MF　15　フェフージン
FW　17　金園　英学

■ ファジアーノ岡山

GK　22　一森　純
DF　31　下口　稚葉
DF　5　増田　繁人
DF　6　喜山　康平
MF　39　高橋　壮也
MF　14　上田　康太
MF　7　伊藤　大介
MF　8　塚川　孝輝
MF　11　三村　真
FW　9　イ　ヨンジェ
FW　19　仲間　隼斗

GK　13　金山　隼樹
DF　23　久保　飛翔
MF　2　澤口　雅彦
MF　17　関戸　健二
MF　10　大竹　洋平
FW　37　ジョン　チュングン
FW　16　リカルド　サントス

スタッツ

甲府岡山CK数44PK数00オフサイド数42シュート数115直接FK数1212警告数21退場数00間接FK数52

この記事へのお問い合わせ

This kiji is powered by

Follow

Player!

on

©株式会社ookami