【J2第34節】福岡が愛媛から逆転勝利

J2リーグ第34節は9月22日 (土)、ニンジニアスタジアムで愛媛FC vs アビスパ福岡の試合が行われました。
試合開始後、愛媛は福岡を激しく攻め立て、前半を折り返した時点で、福岡は0点、愛媛は1点となります。
1点のビハインドとなった福岡は、愛媛との激しい打ち合いとなります。
愛媛は福岡に逆転を許し、試合終了のホイッスルが鳴り響きます。
最終スコアは3 - 2となり、福岡は、1点差で愛媛を降し、見事勝利です。
メンバー
■ 愛媛FC
GK 1 岡本 昌弘
DF 2 山崎 浩介
DF 8 安藤 淳
DF 4 西岡 大輝
DF 5 前野 貴徳
MF 14 小池 純輝
MF 16 田中 裕人
MF 17 小暮 大器
FW 7 近藤 貴司
FW 28 吉田 眞紀人
FW 10 神谷 優太
GK 21 馬渡 洋樹
DF 3 玉林 睦実
MF 25 竹嶋 裕二
FW 9 有田 光希
FW 15 丹羽 詩温
FW 18 西田 剛
FW 20 河原 和寿
■ アビスパ福岡
GK 23 杉山 力裕
DF 3 駒野 友一
DF 22 輪湖 直樹
DF 29 吉本 一謙
DF 39 篠原 弘次郎
MF 8 鈴木 惇
MF 14 枝村 匠馬
MF 16 石津 大介
FW 7 ユ インス
FW 13 木戸 皓貴
FW 18 ドゥドゥ
GK 21 圍 謙太朗
DF 5 實藤 友紀
DF 26 古賀 太陽
MF 6 ウォン ドゥジェ
MF 27 平尾 壮
MF 33 山瀬 功治
FW 10 城後 寿
スタッツ
愛媛福岡CK数515PK数00オフサイド数10シュート数1518直接FK数87警告数02退場数00間接FK数11