【J2第34節】福岡が愛媛から逆転勝利

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第34節は9月22日 (土)、ニンジニアスタジアムで愛媛FC vs アビスパ福岡の試合が行われました。

試合開始後、愛媛は福岡を激しく攻め立て、前半を折り返した時点で、福岡は0点、愛媛は1点となります。

1点のビハインドとなった福岡は、愛媛との激しい打ち合いとなります。

愛媛は福岡に逆転を許し、試合終了のホイッスルが鳴り響きます。

最終スコアは3 - 2となり、福岡は、1点差で愛媛を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ 愛媛FC

GK 1 岡本 昌弘

DF 2 山崎 浩介

DF 8 安藤 淳

DF 4 西岡 大輝

DF 5 前野 貴徳

MF 14 小池 純輝

MF 16 田中 裕人

MF 17 小暮 大器

FW 7 近藤 貴司

FW 28 吉田 眞紀人

FW 10 神谷 優太

GK 21 馬渡 洋樹

DF 3 玉林 睦実

MF 25 竹嶋 裕二

FW 9 有田 光希

FW 15 丹羽 詩温

FW 18 西田 剛

FW 20 河原 和寿

■ アビスパ福岡

GK 23 杉山 力裕

DF 3 駒野 友一

DF 22 輪湖 直樹

DF 29 吉本 一謙

DF 39 篠原 弘次郎

MF 8 鈴木 惇

MF 14 枝村 匠馬

MF 16 石津 大介

FW 7 ユ インス

FW 13 木戸 皓貴

FW 18 ドゥドゥ

GK 21 圍 謙太朗

DF 5 實藤 友紀

DF 26 古賀 太陽

MF 6 ウォン ドゥジェ

MF 27 平尾 壮

MF 33 山瀬 功治

FW 10 城後 寿

スタッツ

愛媛福岡CK数515PK数00オフサイド数10シュート数1518直接FK数87警告数02退場数00間接FK数11