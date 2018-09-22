【J2第34節】福岡が愛媛から逆転勝利

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第34節は9月22日 (土)、ニンジニアスタジアムで愛媛FC vs アビスパ福岡の試合が行われました。
試合開始後、愛媛は福岡を激しく攻め立て、前半を折り返した時点で、福岡は0点、愛媛は1点となります。
1点のビハインドとなった福岡は、愛媛との激しい打ち合いとなります。
愛媛は福岡に逆転を許し、試合終了のホイッスルが鳴り響きます。
最終スコアは3 - 2となり、福岡は、1点差で愛媛を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ 愛媛FC

GK　1　岡本　昌弘
DF　2　山崎　浩介
DF　8　安藤　淳
DF　4　西岡　大輝
DF　5　前野　貴徳
MF　14　小池　純輝
MF　16　田中　裕人
MF　17　小暮　大器
FW　7　近藤　貴司
FW　28　吉田　眞紀人
FW　10　神谷　優太

GK　21　馬渡　洋樹
DF　3　玉林　睦実
MF　25　竹嶋　裕二
FW　9　有田　光希
FW　15　丹羽　詩温
FW　18　西田　剛
FW　20　河原　和寿

■ アビスパ福岡

GK　23　杉山　力裕
DF　3　駒野　友一
DF　22　輪湖　直樹
DF　29　吉本　一謙
DF　39　篠原　弘次郎
MF　8　鈴木　惇
MF　14　枝村　匠馬
MF　16　石津　大介
FW　7　ユ　インス
FW　13　木戸　皓貴
FW　18　ドゥドゥ

GK　21　圍　謙太朗
DF　5　實藤　友紀
DF　26　古賀　太陽
MF　6　ウォン　ドゥジェ
MF　27　平尾　壮
MF　33　山瀬　功治
FW　10　城後　寿

スタッツ

愛媛福岡CK数515PK数00オフサイド数10シュート数1518直接FK数87警告数02退場数00間接FK数11

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