【J1第27節】川崎Fが攻防の末、名古屋から逃げ切る

J1リーグ第27節は9月22日 (土)、等々力陸上競技場で川崎フロンターレ vs 名古屋グランパスの試合が行われました。
川崎Fは名古屋を激しく攻め立て、2 - 0とリードを奪って前半を折り返します。
後半に入り、一進一退の展開となり、川崎F、名古屋共に得点を追加する。
しかしながら、攻撃で上回ったのは川崎Fの方であった。
最終スコアは3 - 1となり、川崎Fは、2点の差をつけての、見事な勝利です。
メンバー
■ 川崎フロンターレ
GK 1 チョン ソンリョン
DF 18 エウシーニョ
DF 3 奈良 竜樹
DF 5 谷口 彰悟
DF 7 車屋 紳太郎
MF 22 下田 北斗
MF 10 大島 僚太
MF 14 中村 憲剛
MF 41 家長 昭博
MF 8 阿部 浩之
FW 11 小林 悠
GK 24 安藤 駿介
DF 2 登里 享平
DF 29 舞行龍ジェームズ
MF 32 田中 碧
MF 16 長谷川 竜也
MF 27 鈴木 雄斗
FW 20 知念 慶
■ 名古屋グランパス
GK 22 ランゲラック
DF 6 宮原 和也
DF 20 中谷 進之介
DF 17 丸山 祐市
DF 31 金井 貢史
MF 25 前田 直輝
MF 4 小林 裕紀
MF 15 エドゥアルド ネット
MF 29 和泉 竜司
FW 7 ジョー
FW 28 玉田 圭司
GK 16 武田 洋平
DF 3 櫛引 一紀
DF 5 新井 一耀
MF 9 長谷川 アーリアジャスール
MF 14 秋山 陽介
MF 23 青木 亮太
FW 11 佐藤 寿人
スタッツ
川崎F名古屋CK数93PK数00オフサイド数10シュート数185直接FK数1213警告数03退場数00間接FK数11