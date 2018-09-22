【J1第27節】川崎Fが攻防の末、名古屋から逃げ切る

サッカー 試合サマリー

J1リーグ第27節は9月22日 (土)、等々力陸上競技場で川崎フロンターレ vs 名古屋グランパスの試合が行われました。

川崎Fは名古屋を激しく攻め立て、2 - 0とリードを奪って前半を折り返します。

後半に入り、一進一退の展開となり、川崎F、名古屋共に得点を追加する。

しかしながら、攻撃で上回ったのは川崎Fの方であった。

最終スコアは3 - 1となり、川崎Fは、2点の差をつけての、見事な勝利です。

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メンバー

■ 川崎フロンターレ

GK 1 チョン ソンリョン

DF 18 エウシーニョ

DF 3 奈良 竜樹

DF 5 谷口 彰悟

DF 7 車屋 紳太郎

MF 22 下田 北斗

MF 10 大島 僚太

MF 14 中村 憲剛

MF 41 家長 昭博

MF 8 阿部 浩之

FW 11 小林 悠

GK 24 安藤 駿介

DF 2 登里 享平

DF 29 舞行龍ジェームズ

MF 32 田中 碧

MF 16 長谷川 竜也

MF 27 鈴木 雄斗

FW 20 知念 慶

■ 名古屋グランパス

GK 22 ランゲラック

DF 6 宮原 和也

DF 20 中谷 進之介

DF 17 丸山 祐市

DF 31 金井 貢史

MF 25 前田 直輝

MF 4 小林 裕紀

MF 15 エドゥアルド ネット

MF 29 和泉 竜司

FW 7 ジョー

FW 28 玉田 圭司

GK 16 武田 洋平

DF 3 櫛引 一紀

DF 5 新井 一耀

MF 9 長谷川 アーリアジャスール

MF 14 秋山 陽介

MF 23 青木 亮太

FW 11 佐藤 寿人

スタッツ

川崎F名古屋CK数93PK数00オフサイド数10シュート数185直接FK数1213警告数03退場数00間接FK数11