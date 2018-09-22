【J1第27節】川崎Fが攻防の末、名古屋から逃げ切る

サッカー 試合サマリー

J1リーグ第27節は9月22日 (土)、等々力陸上競技場で川崎フロンターレ vs 名古屋グランパスの試合が行われました。
川崎Fは名古屋を激しく攻め立て、2 - 0とリードを奪って前半を折り返します。
後半に入り、一進一退の展開となり、川崎F、名古屋共に得点を追加する。
しかしながら、攻撃で上回ったのは川崎Fの方であった。
最終スコアは3 - 1となり、川崎Fは、2点の差をつけての、見事な勝利です。

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メンバー

■ 川崎フロンターレ

GK　1　チョン　ソンリョン
DF　18　エウシーニョ
DF　3　奈良　竜樹
DF　5　谷口　彰悟
DF　7　車屋　紳太郎
MF　22　下田　北斗
MF　10　大島　僚太
MF　14　中村　憲剛
MF　41　家長　昭博
MF　8　阿部　浩之
FW　11　小林　悠

GK　24　安藤　駿介
DF　2　登里　享平
DF　29　舞行龍ジェームズ
MF　32　田中　碧
MF　16　長谷川　竜也
MF　27　鈴木　雄斗
FW　20　知念　慶

■ 名古屋グランパス

GK　22　ランゲラック
DF　6　宮原　和也
DF　20　中谷　進之介
DF　17　丸山　祐市
DF　31　金井　貢史
MF　25　前田　直輝
MF　4　小林　裕紀
MF　15　エドゥアルド　ネット
MF　29　和泉　竜司
FW　7　ジョー
FW　28　玉田　圭司

GK　16　武田　洋平
DF　3　櫛引　一紀
DF　5　新井　一耀
MF　9　長谷川　アーリアジャスール
MF　14　秋山　陽介
MF　23　青木　亮太
FW　11　佐藤　寿人

スタッツ

川崎F名古屋CK数93PK数00オフサイド数10シュート数185直接FK数1213警告数03退場数00間接FK数11

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