【J2第34節】大分が山口から逆転勝利

J2リーグ第34節は9月22日 (土)、維新みらいふスタジアムでレノファ山口FC vs 大分トリニータの試合が行われました。
前半、大分は山口に攻め込まれ、得点を許します。
前半終了時点で、大分は0点、山口は1点と、ビハインド。
後半開始後、大分は山口の攻撃を見事防ぎ、一転相手のゴールを奪う素晴らしい展開を見せた。
最終スコアは3 - 1となり、大分は、2点の差をつけての見事な逆転勝利です。
メンバー
■ レノファ山口FC
GK 17 吉満 大介
DF 6 前 貴之
DF 35 ワシントン
DF 3 渡辺 広大
DF 16 瀬川 和樹
MF 29 三幸 秀稔
MF 5 佐藤 健太郎
MF 7 大崎 淳矢
FW 8 ジュリーニョ
FW 19 オナイウ 阿道
FW 50 高井 和馬
GK 44 藤嶋 栄介
DF 11 鳥養 祐矢
DF 26 ヘナン
MF 24 山下 敬大
MF 32 丸岡 満
FW 9 岸田 和人
FW 18 高木 大輔
■ 大分トリニータ
GK 31 高木 駿
DF 5 鈴木 義宜
DF 6 福森 直也
DF 29 岩田 智輝
MF 7 松本 怜
MF 19 星 雄次
MF 33 丸谷 拓也
MF 35 宮阪 政樹
FW 18 伊佐 耕平
FW 20 小手川 宏基
FW 27 三平 和司
GK 22 ムン キョンゴン
DF 3 那須川 将大
DF 16 岡野 洵
MF 15 清本 拓己
MF 24 姫野 宥弥
MF 38 馬場 賢治
FW 10 藤本 憲明
スタッツ
山口大分CK数36PK数00オフサイド数70シュート数1519直接FK数148警告数01退場数00間接FK数70