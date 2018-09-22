【J2第34節】大分が山口から逆転勝利

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第34節は9月22日 (土)、維新みらいふスタジアムでレノファ山口FC vs 大分トリニータの試合が行われました。

前半、大分は山口に攻め込まれ、得点を許します。

前半終了時点で、大分は0点、山口は1点と、ビハインド。

後半開始後、大分は山口の攻撃を見事防ぎ、一転相手のゴールを奪う素晴らしい展開を見せた。

最終スコアは3 - 1となり、大分は、2点の差をつけての見事な逆転勝利です。

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メンバー

■ レノファ山口FC

GK 17 吉満 大介

DF 6 前 貴之

DF 35 ワシントン

DF 3 渡辺 広大

DF 16 瀬川 和樹

MF 29 三幸 秀稔

MF 5 佐藤 健太郎

MF 7 大崎 淳矢

FW 8 ジュリーニョ

FW 19 オナイウ 阿道

FW 50 高井 和馬

GK 44 藤嶋 栄介

DF 11 鳥養 祐矢

DF 26 ヘナン

MF 24 山下 敬大

MF 32 丸岡 満

FW 9 岸田 和人

FW 18 高木 大輔

■ 大分トリニータ

GK 31 高木 駿

DF 5 鈴木 義宜

DF 6 福森 直也

DF 29 岩田 智輝

MF 7 松本 怜

MF 19 星 雄次

MF 33 丸谷 拓也

MF 35 宮阪 政樹

FW 18 伊佐 耕平

FW 20 小手川 宏基

FW 27 三平 和司

GK 22 ムン キョンゴン

DF 3 那須川 将大

DF 16 岡野 洵

MF 15 清本 拓己

MF 24 姫野 宥弥

MF 38 馬場 賢治

FW 10 藤本 憲明

スタッツ

山口大分CK数36PK数00オフサイド数70シュート数1519直接FK数148警告数01退場数00間接FK数70