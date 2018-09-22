【J2第34節】大分が山口から逆転勝利

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第34節は9月22日 (土)、維新みらいふスタジアムでレノファ山口FC vs 大分トリニータの試合が行われました。
前半、大分は山口に攻め込まれ、得点を許します。
前半終了時点で、大分は0点、山口は1点と、ビハインド。
後半開始後、大分は山口の攻撃を見事防ぎ、一転相手のゴールを奪う素晴らしい展開を見せた。
最終スコアは3 - 1となり、大分は、2点の差をつけての見事な逆転勝利です。

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メンバー

■ レノファ山口FC

GK　17　吉満　大介
DF　6　前　貴之
DF　35　ワシントン
DF　3　渡辺　広大
DF　16　瀬川　和樹
MF　29　三幸　秀稔
MF　5　佐藤　健太郎
MF　7　大崎　淳矢
FW　8　ジュリーニョ
FW　19　オナイウ　阿道
FW　50　高井　和馬

GK　44　藤嶋　栄介
DF　11　鳥養　祐矢
DF　26　ヘナン
MF　24　山下　敬大
MF　32　丸岡　満
FW　9　岸田　和人
FW　18　高木　大輔

■ 大分トリニータ

GK　31　高木　駿
DF　5　鈴木　義宜
DF　6　福森　直也
DF　29　岩田　智輝
MF　7　松本　怜
MF　19　星　雄次
MF　33　丸谷　拓也
MF　35　宮阪　政樹
FW　18　伊佐　耕平
FW　20　小手川　宏基
FW　27　三平　和司

GK　22　ムン　キョンゴン
DF　3　那須川　将大
DF　16　岡野　洵
MF　15　清本　拓己
MF　24　姫野　宥弥
MF　38　馬場　賢治
FW　10　藤本　憲明

スタッツ

山口大分CK数36PK数00オフサイド数70シュート数1519直接FK数148警告数01退場数00間接FK数70

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