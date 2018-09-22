【J3第24節】琉球が鹿児島を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第24節は9月22日 (土)、タピック県総ひやごんスタジアムでFC琉球 vs 鹿児島ユナイテッドFCの試合が行われました。
前半、琉球は試合を有利に進め、鹿児島からリードを奪う展開。
前半終了時点で、琉球は1点、鹿児島は0点となる。
後半に入り、鹿児島は琉球のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、琉球は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは4 - 0となり、琉球は、4点もの大差をつけ、鹿児島を降しての勝利です。

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メンバー

■ FC琉球

GK　1　朴　一圭
DF　3　西岡　大志
DF　2　増谷　幸祐
DF　22　瀧澤　修平
DF　5　徳元　悠平
MF　8　小松　駿太
MF　9　富樫　佑太
MF　13　中川　風希
MF　16　枝本　雄一郎
MF　10　富所　悠
FW　11　播戸　竜二

GK　17　積田　景介
DF　23　屋宮　大地
MF　7　朴　利基
MF　4　知念　雄太朗
MF　6　高柳　昌賢
MF　14　上門　知樹
FW　15　和田　凌

■ 鹿児島ユナイテッドFC

GK　13　アン　ジュンス
DF　26　田中　奏一
DF　3　谷口　功
DF　5　平出　涼
DF　15　藤澤　典隆
MF　22　吉井　孝輔
MF　38　中原　秀人
MF　8　永畑　祐樹
MF　18　野嶽　惇也
MF　20　中山　雄希
FW　29　薗田　卓馬

GK　1　山岡　哲也
DF　14　西岡　謙太
MF　40　野嶽　寛也
MF　32　牛之濱　拓
FW　30　萱沼　優聖
FW　19　キリノ

スタッツ

琉球鹿児島CK数610PK数00オフサイド数24シュート数164直接FK数189警告数23退場数00間接FK数24

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