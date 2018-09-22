【J3第24節】琉球が鹿児島を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第24節は9月22日 (土)、タピック県総ひやごんスタジアムでFC琉球 vs 鹿児島ユナイテッドFCの試合が行われました。

前半、琉球は試合を有利に進め、鹿児島からリードを奪う展開。

前半終了時点で、琉球は1点、鹿児島は0点となる。

後半に入り、鹿児島は琉球のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、琉球は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは4 - 0となり、琉球は、4点もの大差をつけ、鹿児島を降しての勝利です。

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メンバー

■ FC琉球

GK 1 朴 一圭

DF 3 西岡 大志

DF 2 増谷 幸祐

DF 22 瀧澤 修平

DF 5 徳元 悠平

MF 8 小松 駿太

MF 9 富樫 佑太

MF 13 中川 風希

MF 16 枝本 雄一郎

MF 10 富所 悠

FW 11 播戸 竜二

GK 17 積田 景介

DF 23 屋宮 大地

MF 7 朴 利基

MF 4 知念 雄太朗

MF 6 高柳 昌賢

MF 14 上門 知樹

FW 15 和田 凌

■ 鹿児島ユナイテッドFC

GK 13 アン ジュンス

DF 26 田中 奏一

DF 3 谷口 功

DF 5 平出 涼

DF 15 藤澤 典隆

MF 22 吉井 孝輔

MF 38 中原 秀人

MF 8 永畑 祐樹

MF 18 野嶽 惇也

MF 20 中山 雄希

FW 29 薗田 卓馬

GK 1 山岡 哲也

DF 14 西岡 謙太

MF 40 野嶽 寛也

MF 32 牛之濱 拓

FW 30 萱沼 優聖

FW 19 キリノ

スタッツ

琉球鹿児島CK数610PK数00オフサイド数24シュート数164直接FK数189警告数23退場数00間接FK数24