【J3第24節】琉球が鹿児島を突き放しての勝利

J3リーグ第24節は9月22日 (土)、タピック県総ひやごんスタジアムでFC琉球 vs 鹿児島ユナイテッドFCの試合が行われました。
前半、琉球は試合を有利に進め、鹿児島からリードを奪う展開。
前半終了時点で、琉球は1点、鹿児島は0点となる。
後半に入り、鹿児島は琉球のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、琉球は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは4 - 0となり、琉球は、4点もの大差をつけ、鹿児島を降しての勝利です。
メンバー
■ FC琉球
GK 1 朴 一圭
DF 3 西岡 大志
DF 2 増谷 幸祐
DF 22 瀧澤 修平
DF 5 徳元 悠平
MF 8 小松 駿太
MF 9 富樫 佑太
MF 13 中川 風希
MF 16 枝本 雄一郎
MF 10 富所 悠
FW 11 播戸 竜二
GK 17 積田 景介
DF 23 屋宮 大地
MF 7 朴 利基
MF 4 知念 雄太朗
MF 6 高柳 昌賢
MF 14 上門 知樹
FW 15 和田 凌
■ 鹿児島ユナイテッドFC
GK 13 アン ジュンス
DF 26 田中 奏一
DF 3 谷口 功
DF 5 平出 涼
DF 15 藤澤 典隆
MF 22 吉井 孝輔
MF 38 中原 秀人
MF 8 永畑 祐樹
MF 18 野嶽 惇也
MF 20 中山 雄希
FW 29 薗田 卓馬
GK 1 山岡 哲也
DF 14 西岡 謙太
MF 40 野嶽 寛也
MF 32 牛之濱 拓
FW 30 萱沼 優聖
FW 19 キリノ
スタッツ
琉球鹿児島CK数610PK数00オフサイド数24シュート数164直接FK数189警告数23退場数00間接FK数24