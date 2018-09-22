【J1第27節】湘南はC大阪との攻防の末、引き分け

J1リーグ第27節は9月22日 (土)、Ｓｈｏｎａｎ ＢＭＷ スタジアム平塚で湘南ベルマーレ vs セレッソ大阪の試合が行われました。
前半、湘南とC大阪は0 - 0の同点で折り返します。
後半に入り、両チームともに得点を重ね、一進一退の攻防が続きましたが、最終スコア1 - 1での引き分けとなりました。
メンバー
■ 湘南ベルマーレ
GK 1 秋元 陽太
DF 13 山根 視来
DF 20 坂 圭祐
DF 8 大野 和成
MF 36 岡本 拓也
MF 16 齊藤 未月
MF 10 秋野 央樹
MF 29 杉岡 大暉
FW 50 小川 慶治朗
FW 9 イ ジョンヒョプ
FW 7 梅崎 司
GK 21 富居 大樹
DF 30 島村 毅
MF 6 石川 俊輝
MF 28 石原 広教
FW 18 松田 天馬
FW 23 高山 薫
FW 26 山口 和樹
■ セレッソ大阪
GK 21 キム ジンヒョン
DF 2 松田 陸
DF 14 丸橋 祐介
DF 15 木本 恭生
DF 22 マテイ ヨニッチ
MF 6 山口 蛍
MF 10 清武 弘嗣
MF 11 ソウザ
MF 24 山村 和也
MF 43 オスマル
FW 9 杉本 健勇
GK 27 丹野 研太
DF 5 田中 裕介
DF 23 山下 達也
MF 7 水沼 宏太
MF 17 福満 隆貴
MF 26 秋山 大地
FW 13 高木 俊幸
スタッツ
湘南C大阪CK数311PK数00オフサイド数00シュート数921直接FK数1011警告数01退場数00間接FK数00