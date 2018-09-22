【J1第27節】湘南はC大阪との攻防の末、引き分け

サッカー 試合サマリー

J1リーグ第27節は9月22日 (土)、Ｓｈｏｎａｎ ＢＭＷ スタジアム平塚で湘南ベルマーレ vs セレッソ大阪の試合が行われました。
前半、湘南とC大阪は0 - 0の同点で折り返します。
後半に入り、両チームともに得点を重ね、一進一退の攻防が続きましたが、最終スコア1 - 1での引き分けとなりました。

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メンバー

■ 湘南ベルマーレ

GK　1　秋元　陽太
DF　13　山根　視来
DF　20　坂　圭祐
DF　8　大野　和成
MF　36　岡本　拓也
MF　16　齊藤　未月
MF　10　秋野　央樹
MF　29　杉岡　大暉
FW　50　小川　慶治朗
FW　9　イ　ジョンヒョプ
FW　7　梅崎　司

GK　21　富居　大樹
DF　30　島村　毅
MF　6　石川　俊輝
MF　28　石原　広教
FW　18　松田　天馬
FW　23　高山　薫
FW　26　山口　和樹

■ セレッソ大阪

GK　21　キム　ジンヒョン
DF　2　松田　陸
DF　14　丸橋　祐介
DF　15　木本　恭生
DF　22　マテイ　ヨニッチ
MF　6　山口　蛍
MF　10　清武　弘嗣
MF　11　ソウザ
MF　24　山村　和也
MF　43　オスマル
FW　9　杉本　健勇

GK　27　丹野　研太
DF　5　田中　裕介
DF　23　山下　達也
MF　7　水沼　宏太
MF　17　福満　隆貴
MF　26　秋山　大地
FW　13　高木　俊幸

スタッツ

湘南C大阪CK数311PK数00オフサイド数00シュート数921直接FK数1011警告数01退場数00間接FK数00

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