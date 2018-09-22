【J1第27節】湘南はC大阪との攻防の末、引き分け

サッカー 試合サマリー

J1リーグ第27節は9月22日 (土)、Ｓｈｏｎａｎ ＢＭＷ スタジアム平塚で湘南ベルマーレ vs セレッソ大阪の試合が行われました。

前半、湘南とC大阪は0 - 0の同点で折り返します。

後半に入り、両チームともに得点を重ね、一進一退の攻防が続きましたが、最終スコア1 - 1での引き分けとなりました。

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メンバー

■ 湘南ベルマーレ

GK 1 秋元 陽太

DF 13 山根 視来

DF 20 坂 圭祐

DF 8 大野 和成

MF 36 岡本 拓也

MF 16 齊藤 未月

MF 10 秋野 央樹

MF 29 杉岡 大暉

FW 50 小川 慶治朗

FW 9 イ ジョンヒョプ

FW 7 梅崎 司

GK 21 富居 大樹

DF 30 島村 毅

MF 6 石川 俊輝

MF 28 石原 広教

FW 18 松田 天馬

FW 23 高山 薫

FW 26 山口 和樹

■ セレッソ大阪

GK 21 キム ジンヒョン

DF 2 松田 陸

DF 14 丸橋 祐介

DF 15 木本 恭生

DF 22 マテイ ヨニッチ

MF 6 山口 蛍

MF 10 清武 弘嗣

MF 11 ソウザ

MF 24 山村 和也

MF 43 オスマル

FW 9 杉本 健勇

GK 27 丹野 研太

DF 5 田中 裕介

DF 23 山下 達也

MF 7 水沼 宏太

MF 17 福満 隆貴

MF 26 秋山 大地

FW 13 高木 俊幸

スタッツ

湘南C大阪CK数311PK数00オフサイド数00シュート数921直接FK数1011警告数01退場数00間接FK数00