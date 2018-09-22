【ラグビー トップリーグ第4節】パナソニックがヤマハ発動機を破る

ラグビー 試合サマリー

ジャパンラグビートップリーグ18-19第4節は9月22日 (土)、秩父宮でパナソニックワイルドナイツ vs ヤマハ発動機ジュビロの試合が行われた。前半をパナソニック 15 - 0 ヤマハ発動機で折り返し、最終スコアをパナソニックが15 - 0でヤマハ発動機を降して、15点差での見事な勝利となった。

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メンバー

■ パナソニックワイルドナイツ

1　　稲垣啓太

2　　堀江翔太

3　　平野翔平

4　　サム・ワイクス

5　　ヒーナンダニエル

6　　大西樹

7　　マット・トッド

8　　ベン・ガンター

9　　内田啓介 (Cap)

10　　山沢拓也

11　　福岡堅樹

12　　松田力也

13　　ハロルド・フォスター

14　　山田章仁

15　　森谷圭介

16　　坂手淳史

17　　クレイグ・ミラー

18　　ヴァルアサエリ愛

19　　ホラニ龍コリニアシ

20　　ツポウテビタ

21　　田中史朗

22　　笹倉康誉

23　　ディグビ・イオアネ

■ ヤマハ発動機ジュビロ

1　　山本幸輝

2　　日野剛志

3　　伊藤平一郎

4　　大戸裕矢

5　　ディネスバラン・クリシュナン

6　　ヘルウヴェ

7　　クワッガ・スミス

8　　堀江恭佑 (Cap)

9　　吉沢文洋

10　　清原祥

11　　田中渉太

12　　ヴィリアミ・タヒトゥア

13　　鹿尾貫太

14　　伊東力

15　　五郎丸歩

16　　名嘉翔伍

17　　仲谷聖史

18　　西村颯平

19　　桑野詠真

20　　三村勇飛丸

21　　篭島優輝

22　　ゲリー・ラブスカフニ

23　　マット・マッガーン

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