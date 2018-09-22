【ラグビー トップリーグ第4節】パナソニックがヤマハ発動機を破る

ジャパンラグビートップリーグ18-19第4節は9月22日 (土)、秩父宮でパナソニックワイルドナイツ vs ヤマハ発動機ジュビロの試合が行われた。前半をパナソニック 15 - 0 ヤマハ発動機で折り返し、最終スコアをパナソニックが15 - 0でヤマハ発動機を降して、15点差での見事な勝利となった。
メンバー
■ パナソニックワイルドナイツ
1 稲垣啓太
2 堀江翔太
3 平野翔平
4 サム・ワイクス
5 ヒーナンダニエル
6 大西樹
7 マット・トッド
8 ベン・ガンター
9 内田啓介 (Cap)
10 山沢拓也
11 福岡堅樹
12 松田力也
13 ハロルド・フォスター
14 山田章仁
15 森谷圭介
16 坂手淳史
17 クレイグ・ミラー
18 ヴァルアサエリ愛
19 ホラニ龍コリニアシ
20 ツポウテビタ
21 田中史朗
22 笹倉康誉
23 ディグビ・イオアネ
■ ヤマハ発動機ジュビロ
1 山本幸輝
2 日野剛志
3 伊藤平一郎
4 大戸裕矢
5 ディネスバラン・クリシュナン
6 ヘルウヴェ
7 クワッガ・スミス
8 堀江恭佑 (Cap)
9 吉沢文洋
10 清原祥
11 田中渉太
12 ヴィリアミ・タヒトゥア
13 鹿尾貫太
14 伊東力
15 五郎丸歩
16 名嘉翔伍
17 仲谷聖史
18 西村颯平
19 桑野詠真
20 三村勇飛丸
21 篭島優輝
22 ゲリー・ラブスカフニ
23 マット・マッガーン