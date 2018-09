「お金持ちはズル賢くて性格が悪い」は本当？

なぜかは分かりませんが、お金持ちの人を見ると、「ズル賢そうだな」「性格悪そうだな」と思うことがあります。そこで、科学的に見て、本当にそうなのかを調べてみました

「お金持ち=ズル賢い」「お金持ち=性格が悪い」というイメージ

なぜかは分かりませんが、お金持ちの人を見ると、「ズル賢そうだなー」「性格悪そうだなー」と思うことがあります。ぼくの友人でも、「お金持ちって、ズル賢くて、性格悪いよね」なんて話で盛り上がる人がいます。ですが、そもそもぼくは、何百人、何千人のお金持ちにあったことがありません。ぼくの友人も、きっとそうでしょう。でも、なぜか「お金持ち=ズル賢い」「お金持ち=性格が悪い」というイメージを持たれている気がします。

もし、「お金持ち=ズル賢い」「お金持ち=性格が悪い」というのが間違いだったら、お金持ちの人たちは、とんでもない思い違いをされていることになります。そんなことは、あってはいけませんよね。そこで今回は、科学的に見て、「お金持ちは本当にズル賢くて、性格が悪いのか?」を調べてみました。

お金持ちはズル賢いのか?

まず、「お金持ちはズル賢いのか?」という点について、論文を漁ってみました。気になるものとしては、Lex Borghansらの研究(参考文献(1))が面白いと思います。彼らの調査によると、「IQが高いと、少しくらいは収入が増えるかもね」という程度の効果が見られました。

しかし、論文を読んでみた限り、そこまで大きな効果が出ているか?と言われると、そんなに大きな影響は出ていないようです。「IQの高さ=ズル賢さ」という訳ではありませんが、仮にそうだったとすると、別にズル賢くても、お金持ちになれるかどうかは決まらなそうです。

この研究結果を踏まえ、「お金持ち=ズル賢い」という意見は、気のせいなんじゃないかな?と思いました。

お金持ちは性格が悪いのか?

さらに、Lex Borghansらの研究(参考文献(1))では、「誠実性が高い人ほど、お金持ちになりやすい」ことが分かりました。「誠実性が高い」というのは、自己統制力や、粘り強さ、真面目さ、責任感の強さなどがある人のことを言います。

ちなみに、誠実性の高さは、アメリカの心理学者であるゴールドバーグ氏が開発した、「BIG5」テストを受けることで、調べることができます。最近は、メンタリストDaiGoさんが監修した心理テストアプリ(超性格分析)でも、簡易版のBIG5テストを受けることができます。いちど、調べてみてはいかがでしょうか。

さて、話を戻しましょう。少なくとも、研究結果からは「お金持ち=性格が悪い」とは言い切れないようです。むしろ、誠実性が高いということは、性格が良いとも解釈できそうですね。そう考えると、「お金持ち=性格が悪い」というのは、間違いである可能性が高いでしょう。

さらに見つかった、お金持ちの共通点

おまけとして、いくつかお金持ちの共通点として見つかった点をご紹介します。まず、見つけたのは、「未来展望型」な人ほど、お金をよく貯めるという研究(参考文献(2)(3))です。つまり、「未来のことを身近に考えている人」や「未来のことをよく考えている人」の方が、貯金に熱心なのだとか。

貯金はお金持ちになるための第一歩です。100円を貯めることができない人が、1万円を貯めることができるはずもありません。そう考えると、未来志向の人ほど、お金持ちになりやすそうですよね。

まとめ:お金持ち=性格が良い

色々と調べてみましたが、「お金持ち=性格が悪い」というのは、どうやら間違いのようです。むしろ、その逆で、「お金持ち=性格が良い」と考えた方が、正しいみたいですね。

ぼくのような貧乏人は、ついついお金持ちに嫉妬してしまいがちです。しかし、「お金持ち=性格が悪い」なんて考えていた、自分の方が、よっぽど性格が悪かったみたいです。きっと、嫉妬していただけなのでしょう。「お金持ちな奴らって、性格が悪そうだよね……!」などと妬む時間があったら、自分の性根を叩き直して、お金持ちの仲間入りできるように努力した方がよいと思いました。

