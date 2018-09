海外ドラマのシーズン更新、カギを握るのは“VOD”サービス？米テレビシリーズの救済劇まとめ

ワーナー・ブラザースが手がける人気海外ドラマ『LUCIFER/ルシファー』。第3シーズンをもって幕を閉じることが発表されていた同作でしたが、このたび動画配信大手の米Netflixが第4シーズンを製作、配信すると発表。シリーズの復活が明らかとなりました。

相次ぐ海外ドラマの打ち切り。ワーナー・ブラザースが手がける人気海外ドラマ『LUCIFER/ルシファー』(2016-)もそのひとつです。しかし、動画配信大手の米Netflixは、同作のシーズン更新を発表。打ち切りを回避しました。

放送局の垣根を越えて、シーズンの継続を行う事例が増えてきている現在。こうした流れの中、NetflixやHuluといったVOD(ビデオ・オン・デマンド)サービスは、新たな“受け皿”となり得るのでしょうか?

ここでは、海外ドラマの打ち切りと継続にまつわるテレビ業界のイマ時事情を紐解いていこうと思います。

ストリーミングサービスによる番組救済の流れ

タイトルにあるルシファーとは、キリスト教に古来より伝わる悪魔、あるいは堕天使の名前。地獄からの訪問者である悪魔が主人公のコミカルで軽快な刑事ドラマとなっています。

ドラマの内容は、ロサンゼルスに舞い降りた“地獄の王”ことルシファー・モーニングスター(トム・エリス)が、地元ロス市警の女性刑事とともに犯罪捜査官として活躍する姿を描くもので、逮捕した犯人を地獄に送還するダークファンタジー系犯罪ドラマです。

実に斬新なドラマであり、なおかつ、いま人気のアメコミ原作ドラマともなれば、訴求力も抜群。しかし、いくつかの伏線を残したまま第3シーズンでの終了が発表され、惜しむ声が広がりました。

実際、Twitterでは「#SaveLucifer(ルシファーを救って)」なるハッシュタグのもとに、ファンやキャストがドラマの復活を望むキャンペーンを展開し、話題となりました。

こうした動きを知ってか知らずか、米Netflixが名乗りを上げたことによって、ファンの悲願である第4シーズンへの更新が実現する運びとなりました。こうした救済の動きは近年ではあまり珍しくありません。

例えば、米AMC局でキャンセルされた『THE KILLING 〜闇に眠る美少女』(2011-2014)や、米FOX局の人気シットコム『ブル~ス一家は大暴走!』(2003-)など、Netflixによって救われたケースは数多く存在します。

最近では、カナダ発の学園ドラマ『Degrassi: The Next Generation(原題)』(2001-2015)の続編となる『デグラッシ:ネクスト・クラス』(2016-)などを製作し、自社のオリジナルシリーズとして復活させる動きも見せています。

Hulu、Amazonなど、他社サービスも救済に意欲

米FOX局の人気刑事ドラマ『ブルックリン・ナイン-ナイン』(2013-)は、批評家による評価も上々。根強い人気の作品でしたが、米FOX局は第5シーズンでの打ち切りを発表。

固定ファンは多くいたものの、新規視聴者の獲得には至らず、視聴率も徐々に低迷。多くのテレビドラマを抱える米FOX局としてはこのあたりが潮時と見たのか、やむを得ず打ち切りという運びに。

しかし、打ち切り発表から31時間後に奇跡の復活。米NBC局が速攻でシリーズ継続を発表し、急展開を迎えるという事例も。

このように地上波、ケーブル局間でのシリーズ継続も見られるのですが、やはり配信サービスが救済するというパターンが近年顕著になってきています。

DESIGNATED SURVIVOR - DESIGNATED SURVIVOR - 'Three-Letter Day' - After sorting through thousands of letters all requesting something of president, the White House staff are assigned three, with Emily, Seth, Aaron, Llyor and Kendra joining forces to get answers and possibly save a life. Meanwhile, Hannah and Damian continue to chase down leads to exonerate the first lady, but in the end, Hannah learns the truth may be closer than she thinks, on ABCs Designated Survivor, airing WEDNESDAY, DEC. 6 (10:00-11:00 p.m. EST), on The ABC Television Network. (Ian Watson via Getty Images)KIEFER SUTHERLAND

Netflixとならぶ大手VODサービスのHuluも、かつて米FOX局で放送されていた医療コメディ『The Mindy Project(原題)』(2012-2017)を復活させ、Amazonプライムは、米Syfy局が第3シーズンでキャンセルした宇宙SFドラマ『エクスパンス -巨獣めざめる-』(2015-)を引き取り、第4シーズンを製作。

第2シーズンで終了したキーファー・サザーランド主演『サバイバー:宿命の大統領』(2016-)も、Netflixが全10話構成の第3シーズンを2019年に配信すると発表しました。こうした流れは今後もさらに増えていくことが予想されています。