閉ざされた孤島を襲う新たな恐怖…！名作ホラーのテレビシリーズ第２弾『エクソシスト 孤島の悪魔』

ホラー映画の金字塔『エクソシスト』がテレビシリーズとして復活。ふたりの悪魔祓い師を描いた、映画顔負けの話題作です。第2シーズンとなる『エクソシスト 孤島の悪魔』では、絶海の孤島へ降り立ったふたりが、新たな恐怖と対峙します。

エクソシスト(Exorcist)とは、いわゆる“悪魔祓い師”のこと。文字通り、悪魔と戦う使命を帯びたカトリック教の祈祷師です。エクソシストを題材とした作品の中で、最も有名なのは映画『エクソシスト』シリーズ(1973, 1977, 1990, 2004)でしょう。

1作目の公開の4年後には続編『エクソシスト2』(1977)が公開。ホラー映画の金字塔として名高い同シリーズは、現在までに4作品が製作されています。そんな『エクソシスト』シリーズの正統続編がテレビシリーズとして登場!

THE EXORCIST: Alfonso Herrera in the season finale 'Unworthy' episode of THE EXORCIST airing Friday, Dec. 15 (9:01-10:00 PM ET/PT) on FOX. (Photo by FOX via Getty Images)

2016年に蘇ったドラマ版『エクソシスト』(2016)は、映画ファンだけでなく海外ドラマファンをも唸らせ高評価を獲得。続く第2シーズンでは『エクソシスト 孤島の悪魔』(2017)とタイトルを変えて日本上陸。

映画シリーズとの繋がりはもちろん、背筋が凍るおなじみのテーマ曲(「チューブラー・ベルズ」)も登場します……!

映画版の40年後を描く、戦慄のホラーサスペンス

1973年の映画版に登場した史上最悪の悪魔パズズ。映画版では少女リーガン(リンダ・ブレア)に憑依し、少女の体をゆっくりとむしばむ恐怖の姿に誰もが震撼しました。

そんな中、悪魔祓いの依頼を受けたメリン(マックス・フォン・シドー)とカラス(ジェイソン・ミラー)の両神父。映画1作目では悪魔パズズとエクソシスト(悪魔祓い師)たちの身を決した闘いを描きました。

第44回アカデミー賞では脚色賞と音響賞を受賞し、批評家筋からも高い評価を得ています。現在も語り継がれるホラー映画の代名詞として君臨しています。

さて、今回のテレビドラマ版は映画1作目から40年後が舞台。第1シーズンでは悪魔パズズが再び台頭し、トマス(アルフォンソ・ヘレラ)とマーカス(ベン・ダニエルズ)のふたりのエクソシストによる悪魔祓いの死闘を映し出しています。

不気味な孤島の超常現象

第2シーズン『エクソシスト 孤島の悪魔』では、前シーズンで繰り広げた悪魔パズズとの戦いから半年。 彼らが新シーズンで挑むのは、絶海の孤島に潜む知られざる悪魔と、島で巻き起こる超常現象の謎。

ある少女との出会いによって、謎多き孤島に足を踏み入れたふたりは、ストーリーの核となる孤島内のファミリーホームを訪れます。家族からの虐待などで身寄りのない子どもたちを保護しており、施設には闇を抱えた6人の子どもたちが暮らしていました。

THE EXORCIST: Ben Daniels in the 'Darling Nikki' episode of THE EXORCIST airing Friday, Nov. 10 (9:01-10:00 PM ET/PT) on FOX. (Photo by FOX via Getty Images)

この島では、家の壁に無数のカラスが衝突するという不気味な怪現象が続いていました。島の異変を察知したふたりは、ファミリーホームの管理人アンディ(ジョン・チョー)に近づき、原因を探ります。手がかりをつかもうと調査する中で、アンディと児童相談所の職員ローズの深い過去が明らかに。

ホラー作品である一方、人間ドラマにも重点を置き、より深みを秘めたストーリーを展開させています。静かで不気味な島の様子は、ジャパニーズ・ホラーからの影響なのか、馴染み深い恐怖描写にも注目。

エクソシストとして共闘しながらも、時に衝突しあうトマスとマーカス。マーカスの過去の恋愛事情なども発覚し、より親近感のある新時代のエクソシスト像を植え付けています。

製作総指揮を務めるのは、前シーズンに続いて、ドラマ『ゴシップガール』(2007-2012)のジェイソン・エンズラー、ハリウッド版『Death Note/デスノート』(2017)の脚本家ジェレミー・スレイター。

第1シーズンに続き、主演のトマス神父を演じるのは、Netflixオリジナルシリーズ『センス8』(2015-2018)のアルフォンソ・へレラ。相棒のマーカス役には、映画『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』(2016)のベン・ダニエルズが続投します。

THE EXORCIST: L-R: Guest star Cyrus Arnold, Li Jun Li, Brianna Hildebrand and guest star Alex Barima in the 'Janus' season premiere episode of THE EXORCIST airing Friday, Sept. 29 (9:00-10:00 PM ET/PT) on FOX. (Photo by FOX via Getty Images)

気になる第2シーズンからの新メンバーには、ファミリーホームの管理人アンディ役に、新生『スター・トレック』シリーズ(2009, 2013, 2016)の韓国系俳優ジョン・チョー。アンディとの過去が気になる職員ローズ役には、ドラマ『マイノリティ・リポート』(2016)の中国系女優リー・ジュン・リーが抜てき。

ファミリーホームに暮らしている謎の少女ヴェリティ役には、マーベル映画『デッドプール』シリーズ(2016, 2018)のネガソニック役で知られる若手注目株ブリンアナ・ヒルデブランド。国際色豊かな新キャスト陣からも目が離せませんね。