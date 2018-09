デル・ピエロ氏＆元横綱・朝青龍氏が魂のコラボ！フットサルで大ハッスル

高校年代では第97回全国高校サッカー選手権予選やプレミアリーグ、プリンスリーグなどが全国各地で行われた9月22日。

東京都豊島区では「小児がんと闘う子どもたち」を応援するためのチャリティーイベント「ルカ・モドリッチ チャリティーイベント2018 WE ARE THE FUTURE」に参加した元サッカーイタリア代表のアレッサンドロ・デル・ピエロ氏、元大相撲横綱の朝青龍氏が子供たちと共に約1時間、フットサルで汗を流した。

同イベントは公益財団法人がんの子どもを守る会へのチャリティーとして行われ、デル・ピエロ氏、元朝青龍氏、元日本代表の岩本輝雄氏、磯貝洋光氏、そしてチャリティー大使を務める実業家のROLAND氏が来場した。

スポーツの垣根を超えたスーパースターの魂のコラボレーションが実現だ。スーパースターの両名は「デル・ピエロFC」と「朝青龍FC」を結成し、子供たちと共にフットサル対決。デル・ピエロ氏がテクニックを披露する中、サッカー好きで知られる元朝青龍氏もその巨体を生かした大迫力のプレーを子供たちとギャラリーにみせつけた。

イベントに参加した子供たちの質問にも応じたデル・ピエロ氏は、サッカーがうまくなる秘訣として、「練習が大好きであること。そして、チームメートと監督、コーチの言うことをよく聞いて、進歩したいという気持ちを持つことが大事です」とアドバイスした。最後に「子供達が楽しむ様子を見られて良かった」とコメントを残しデル・ピエロ氏は3連休の初日、ピースフルに満ちた会場をあとにした。

■「ルカ・モドリッチ チャリティーイベント2018 WE ARE THE FUTURE」

「小児がんと闘う子どもたち」を応援するためのチャリティーイベント。W杯準決勝イングランド戦で着用したユニホームを、日本でのチャリティーのために提供したいと提案したことをきっかけに立ち上がった。今回のイベントはルカ・モドリッチ選手(レアル・マドリード所属)及びチャリティーイベント賛同者、サッカードットコム株式会社にて開催。